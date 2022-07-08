Рекорд телескопа Вебба. Унікальний знімок зробив інструмент, який не призначений для науки (фото)

Як заявляють дослідники, наразі це найглибше зображення неба в інфрачервоному діапазоні.

Команда інженерів телескопа Вебба не намагалася побити астрономічний рекорд, коли на початку травня тестувала датчик точного наведення телескопа (FGS), пише Inverse.

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Насправді датчик точного наведення навіть призначений для спостереження за слабкими об'єктами в далеких куточках Всесвіту. Але під час 8-денного випробування здатності камери залишатися зафіксованою на цілі, тоді як телескоп робив бочку, датчик приголомшив своїх операторів новим видом Всесвіту. Бочка — фігура пілотажу, при виконанні якої літальний апарат повертається щодо поздовжньої осі на 360° зі збереженням загального напрямку польоту.

Майже кожен об'єкт у цій мозаїці накладених один на одного зображень є галактикою. Фон заповнений тисячами галактик, і багато які з них настільки далекі та старі, що вчені не очікували, що датчик зможе зобразити їхнє надзвичайно слабке світло.

Яскраві об'єкти з чорним центром і шістьма довгими шипами — це зірки в галактиці Чумацький Шлях (2MASS 16235798+2826079 горить біля правого краю зображення), але решта світлих плям на зображенні — галактики. Як заявляють дослідники, наразі це найглибше зображення неба в інфрачервоному діапазоні.

Що примітно, NASA та ЄKA розробляли датчик точного наведення Вебба не для науки. На відміну від чотирьох наукових інструментів телескопа, камера наведення не має колірного фільтра, що означає, що вона не може достатньо точно поділити світло на окремі довжини хвиль, щоб учені могли використовувати дані.

Телескоп Вебба зазвичай не надсилає зображення датчика точного наведення назад на Землю. Але це тестове зображення передбачає, що FGS може мати наукову кар'єру.

Наведене вище зображення є результатом 72 експозицій, зроблених протягом 8 днів. Якщо придивитися, то можна побачити краї рамок, що перекриваються, де вони були вставлені разом в одне зображення.

Нагадаємо, що раніше в масивне дзеркало телескопа Джеймса Вебба врізався мікрометеорит. У результаті вчені провели регулювання положення телескопа та вирівнювання сегмента дзеркала.