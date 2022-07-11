Космічному телескопу Вебба загрожує щомісячна небезпека: що з'ясували в NASA

За день до початку офіційної наукової діяльності NASA повідомляє про загрозу, що насувається, для космічної обсерваторії.

Найпотужніший наразі космічний телескоп Джеймса Вебба готується показати світові свої перші наукові зображення. Згідно з повідомленнями NASA, це станеться вже 12 липня 2022 року. Цей день стане точкою відліку нової сторінки в історії космічних спостережень. Але вчені стурбовані небезпечною загрозою для телескопа — мікрометеоритами, які можуть становити серйозну небезпеку для головного дзеркала Вебба, повідомляє Futurism.

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Під час роботи над створенням телескопа Вебба вчені враховували можливість того, що його головне дзеркало діаметром 6,5 метра (найбільше дзеркало в історії космічних телескопів) зазнаватиме ударів мікрометеоритів. Це крихітні уламки розміром із піщинку, які з'являються після зіткнення астероїдів із іншими планетарними тілами. Але мікрометеорити, незважаючи на свою назву, можуть досягати й значно більших розмірів.

Удари мікрометеоритів по телескопу Вебба

Як писав Фокус, NASA вже повідомляло про влучання в телескоп Вебба мікрометеорита. Як стало відомо пізніше, в обсерваторію за весь час поцілили вже 5 мікрометеоритів, і один із них був досить великим, щоб змусити вчених турбуватися.

У космічному агентстві припустили, що телескоп Вебба тепер зазнаватиме ударів крихітних мікрометеоритів, які не повинні завдати серйозної шкоди обсерваторії, щомісяця. Але останній великий космічний камінь викликає тривогу, адже уламки такого розміру не мали попасти в дзеркало телескопа.

[ + – ] У космічному агентстві припустили, що телескоп Вебба тепер зазнаватиме ударів крихітних мікрометеоритів, які не повинні завдати серйозної шкоди обсерваторії, щомісяця Фото: NASA

"Поки що ми нічого точно сказати не можемо та сподіваємося, що останнє влучення великого мікрометеорита було лише аномалією. Але час покаже, може, це й не так", — говорить Майк Мензел із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Згідно з розрахунками вчених, удари мікрометеоритів, якщо вони все-таки будуть дуже невеликого розміру, не виведуть обсерваторію з ладу, і за перші 10 років роботи головне дзеркало телескопа Вебба буде покрито вм'ятинами від ударів лише на 0,1%.

Як уникнути зіткнення з мікрометеоритами?

Мікрометеорити притягує до себе гравітація Сонця, і вони прямують із зовнішніх регіонів Сонячної системи до внутрішніх. В основному ці уламки летять зі швидкістю від 300 до 1000 м/с. Це досить велика швидкість, щоб завдати шкоди дзеркалу Вебба, яке перебуває в космосі на відстані в 1,5 млн км від Землі, якщо мікрометеорит є більшим, ніж зазвичай.

Згідно з заявою NASA, інженери на Землі можуть налаштовувати положення телескопа так, щоб під час таких маневрів він міг ухилитися від потенційно небезпечного космічного каміння. Вчені кажуть, що влучення дрібних мікрометеоритів не зашкодять якості зображень, які створюватиме телескоп Вебба.

[ + – ] Згідно із заявою NASA, інженери на Землі можуть налаштовувати положення телескопа так, щоб під час таких маневрів він міг ухилитися від потенційно небезпечного космічного каміння. Вчені кажуть, що влучення дрібних мікрометеоритів не зашкодять якості зображень, які створюватиме телескоп Вебба. Фото: space.com

"Що стосується великих мікрометеоритів, то вони зустрічаються набагато рідше, ніж дрібніші камені, тому, можливо, телескопу Вебба просто не пощастило того разу, коли в нього поцілив великий мікрометеорит", — каже Девід Маласпіна з Університету штату Колорадо.

Усі проблеми можна вирішити

Учені кажуть, що пошкодження від мікрометеоритів накопичуватимуться протягом усього "космічного життя" телескопа Вебба. Але вони впевнені, що будь-які можливі проблеми, які можуть виникнути в обсерваторії у зв'язку з цим, можна буде вирішити протягом перших кількох років роботи Вебба.

Зараз у NASA займаються створенням максимально точних прогнозів щодо метеоритних потоків, що проходять поряд із телескопом. Маючи таку інформацію, інженери зможуть вчасно проводити маневри ухилення і так уникати зіткнення з небезпечним космічним камінням.

Зараз, згідно з прогнозами, небезпечна ситуація для телескопа Вебба може виникнути в травні 2023 та в травні 2024 року. У цей період телескоп може потрапити в потік уламків, які залишає комета Галлея.

[ + – ] Зараз, згідно з прогнозами, небезпечна ситуація для телескопа Вебба може виникнути в травні 2023 та в травні 2024 року. У цей період телескоп може потрапити в потік уламків, які залишає комета Галлея. Фото: wikipedia

Фокус уже писав про те, що перед тим як представити перші наукові зображення Всесвіту, телескоп Вебба надіслав на Землю, говорячи мовою кіно, "тизерне зображення". Цей унікальний знімок зробив прилад, який не призначений для науки.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба вивчить три комети в Сонячній системі, і одна з них буде особливою.