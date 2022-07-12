Такого Всесвіту людство не бачило: опубліковано перший науковий знімок телескопа Вебба (фото)

Уперше в історії космічна обсерваторія зробила знімок галактик, які з'явилися через 600 млн років після Великого вибуху.

11 липня 2022 року в Білому Домі у Вашингтоні, США, відбулася попередня презентація першого наукового зображення найпотужнішого на сьогодні космічного телескопа Джеймса Вебба. Обсерваторії вдалося побачити одне з ранніх скупчень галактик, світло яких летіло до нас 13 млрд років, повідомляє New York Times.

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На вечірньому заході, на якому був присутній президент США Джо Байден та представники NASA, космічне агентство провело першу презентацію одного із зображень, які є першими науковими знімками космічного телескопа Вебба. NASA збирається поділитися рештою зображень увечері 12 липня.

Перше наукове зображення космосу від телескопа Вебба

За словами представників NASA, на першому науковому зображенні космічного телескопа Вебба зображено скупчення галактик, які з'явилися через 600 млн років після Великого вибуху. Враховуючи, що вік Всесвіту оцінюється в 13,8 млрд років, світло від цих космічних об'єктів летіло до телескопа понад 13 млрд років.

[ + – ] На першому науковому зображенні космічного телескопа Вебба зображено скупчення галактик, які з'явилися через 600 млн років після Великого вибуху Фото: NASA

Перше офіційне зображення космосу від телескопа Вебба в NASA назвали SMACS 0723. Крім одних з ранніх галактик, на знімку також видно величезне скупчення галактик, які знаходяться на відстані приблизно 4 млрд світлових років від нас. Це скупчення вчені використовували як своєрідний космічний телескоп, адже гравітаційне поле скупчення діє як лінза, яка посилює світло дуже далеких галактик за скупченням. Якби не ця "лінза", то світло ранніх галактик було б занадто тьмяним, щоб його могло побачити телескоп.

Мета телескопа Вебба

За словами адміністратора NASA Білла Нельсона, головною метою нової космічної обсерваторії є вивчення перших зірок і галактик, які з'явилися незабаром після Великого вибуху. Хоча на першому зображенні видно не найранніші галактики, проте воно показує неймовірні здібності телескопа Вебба робити такі приголомшливі зображення найдальших куточків Всесвіту.

"За допомогою телескопа Вебба ми зможемо отримати відповіді на ті питання, які ми ще навіть не сформулювали правильно. А ще телескоп допоможе нам зрозуміти, чи є на далеких планетах життя", — говорить Нельсон.

За словами вчених із NASA, поки що перше наукове зображення телескопа Вебба є найглибшим поглядом на космос в історії. Але цей рекорд незабаром буде побито, адже обсерваторія продемонструвала ще не всю міць своїх приладів.

Що ще покаже NASA?

Що стосується решти зображень, які покаже NASA 12 липня, відомо, що це буде невелика екскурсія Всесвітом. Учені мають намір показати знімки космічних об'єктів у такому вигляді, в якому їх ще не бачило людство.

Відомо, що NASA збирається показати крім нових знімків Webba, нові кольорові зображення відомих космічних об'єктів:

Туманності Південне Кільце, що знаходиться на відстані 2 тисяч світлових років від нас;

[ + – ] Туманність Південне Кільце Фото: NASA

Туманності Кіля, однієї з найяскравіших туманностей у Чумацькому Шляху, що знаходиться на відстані від 6,5 до 10 тисяч світлових років від нас;

[ + – ] Туманність Кіля Фото: NASA

Квінтета Стефана, групи з 5 галактик, яка знаходиться на відстані приблизно 290 млн світлових років від Землі.

[ + – ] Квінтет Стефана Фото: NASA

Також учені покажуть спектр екзопланети WASP-96b — газового гіганта, який за масою менший за Юпітер у 2 рази й обертається навколо своєї зірки за 3,4 дні. Ця планета знаходиться на відстані 1 150 світлових років від нас. Завдяки спектру екзопланети можна дізнатися, з чого вона складається.

[ + – ] Також учені покажуть спектр екзопланети WASP-96b – газового гіганта, який за масою менший за Юпітер у 2 рази Фото: SciTechDaily

Довгий шлях до успіху

Космічний телескоп Вебба пройшов величезний шлях до того, щоб продемонструвати своє перше наукове зображення. Запущений у космос 25 грудня 2021 року, він досяг точки Лагранжа L2 через місяць і перебуваючи на відстані 1,5 млн км від Землі почав налаштування своїх приладів і підготовку до повноцінної роботи.

Космічний телескоп Вебба розгорнув своє найбільше з наявних дзеркало, діаметр якого складає 6,5 метрів, і воно складається з 18 сегментів. Також він розгорнув свій сонцезахисний екран, який дозволяє приладам телескопа бути дуже холодними, інакше вони не зможуть нормально працювати та створювати зображення в інфрачервоному діапазоні.

На борту телескопа Вебба знаходиться 4 наукові прилади, які дозволять астрономам створювати зображення найдальших зірок і галактик у Всесвіті. Про ці прилади Фокус уже докладно писав.

Фокус уже писав про те, що космічному телескопу Вебба загрожує щомісячна небезпека. У NASA з'ясували, що обсерваторію потрібно іноді відхиляти від курсу, щоб вона не зіткнулася з досить великими космічними уламками.