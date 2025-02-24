Ми можемо більше не побачити найбільш раннього Всесвіту: у NASA виникла серйозна проблема

Найпотужніший космічний телескоп в історії, ймовірно, більше не зможе проводити спостереження за космосом у тому ж обсязі, що й зараз.

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Космічний телескоп Вебб, який є найпотужнішим в історії, було запущено NASA в грудні 2021 року. Влітку 2022 року, перебуваючи на відстані 1,5 млн км від Землі, обсерваторія зробила перший науковий знімок, який змінив багато чого в астрономії. Тепер же стало відомо, що телескоп Вебб очікує потенційне скорочення експлуатаційного бюджету на 20%. Це означає, що обсерваторія не зможе досліджувати Всесвіт у тому ж обсязі, що й зараз, а це негативно позначиться на розумінні космосу, пише Space.

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Космічний телескоп Вебб використовує інфрачервоне світло для вивчення найдальших куточків Всесвіту. Завдяки йому астрономи побачили одні з найбільш ранніх галактик, отримали нове уявлення про Всесвіт, а також по-новому поглянули на планети Сонячної системи. Нещодавно, як уже писав Фокус, телескоп Вебб надав унікальну можливість астрономам побачити практично в режимі реального часу процес створення планет в іншій зоряній системі.

Тепер же вчені з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа (США), які керують роботою космічного телескопа Вебб, отримали вказівку підготуватися до скорочення експлуатаційного бюджету обсерваторії до 20%. Потенційне скорочення відбувається навіть незважаючи на те, що космічна обсерваторія затребувана як ніколи раніше, а також працює менше ніж 3 роки в рамках основної 10-річної місії. Передбачається, що телескоп зможе працювати щонайменше 20 років у рамках розширеної місії, а може бути й довше.

За словами Тома Брауна, керівника місії телескопа Вебб, у NASA є бюджетні обмеження в усіх напрямках, тому було запропоновано розглянути і скорочення бюджету телескопа Вебб. На 2025 рік NASA отримало 25,4 млрд доларів фінансування і з них 317 млн доларів було виділено на роботу космічних телескопів Вебб, Габбл і Чандра. Відомо, що останні два телескопи також торкнеться значне скорочення бюджету, але Хаббл працює вже 35 років, а Чандра — 26 років. Водночас, як уже було сказано вище, телескоп Вебб тільки нещодавно розпочав свою роботу і з його допомогою можна зробити багато важливих відкриттів у Всесвіті.

За словами Брауна, телескоп Вебб працює навіть краще, ніж передбачалося, а тому викликає сильну тривогу потенційне скорочення його експлуатаційного бюджету. Нагадуємо, що розробка і запуск телескопа Вебб коштували NASA 10 доларів, але дані, які отримали астрономи за останні роки є безцінними.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нову смердючу підказку для пошуку інопланетного життя. Новий метод, запропонований вченими, допомагає визначити, яка планета є потенційно населеною, а яка — ні.

Також Фокус писав про те, чому астрономи ніде не можуть знайти газові місяці. Вчені кажуть, що існування таких об'єктів у космосі може суперечити законам природи.