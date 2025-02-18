Так виглядала Сонячна система: отримано найкращий знімок планет, які зараз формуються (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи побачили, як просто на наших очах формуються дві планети біля зірки PDS 70.

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Усі планети з'являються в протопланетних дисках, що складаються з газу і пилу, які оточують молоді зірки. Астрономи ще багато не знають про те, як формуються планети, а тому кожне детальне зображення цього процесу має велике значення. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб провели детальне дослідження формування двох планет біля зірки PDS 70 і в результаті отримали найкраще зображення цього процесу. До речі, ці дві планети є одними з небагатьох, які вченим вдалося побачити безпосередньо. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Live Science.

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Зірка PDS 70 розташована на відстані приблизно 370 світлових років від нас, і вона належить до класу помаранчеві карлики. На відміну від жовтих карликів, яким є Сонце, такі зірки живуть набагато довше, як вважають астрономи.

У протопланетному диску, що оточує зірку PDS 70, кілька років тому астрономи за допомогою наземного телескопа VLT виявили дві молоді планети на стадії формування, що дістали назву PDS 70b і PDS 70c. До речі, PDS 70b є першою планетою, яку астрономи виявили безпосередньо, а не за допомогою її впливу на зірку або ж за допомогою блокування світла рідної зірки планетою.

Тепер же астрономи вивчили дві планети з безпрецедентною деталізацією за допомогою космічного телескопа Вебб. Вчені підтвердили той факт, що ці планети дійсно все ще формуються. Науковці порівнюють нову фотографію далекої планетної системи з, на жаль неможливим, знімком молодої Сонячної системи, адже приблизно так у ній з'явилися відомі нам планети.

Астрономи вивчили дві планети з безпрецедентною деталізацією за допомогою космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Нове дослідження показало, що дві планети, а також зірка PDS 70 отримують матеріал для подальшого набору маси з одного джерела. Ним є той самий протопланетний диск із газу, що оточує молоду зірку, якій лише приблизно 5 млн років. Тобто ця зірка не стала ще звичайною зіркою і це станеться приблизно через кілька десятків мільйонів років.

Нове дослідження показало, що дві планети, а також зірка PDS 70 отримують матеріал для подальшого набору маси з одного джерела Фото: NASA

За словами вчених, вони отримали неймовірну можливість спостерігати за формуванням нових планет практично в режимі реального часу з поправкою на те, що світло від зоряної системи летіло до телескопа Вебб 370 років.

Це дослідження допоможе краще зрозуміти те, як формуються молоді планети і отримати відповіді на питання, які стосуються формування нашої Сонячної системи.

Нове дослідження також показує, що біля зірки PDS 70 може формуватися і третя планета, але потрібно більше доказів. Якщо ця планета існує, то донині вказують на те, що вона може сильно відрізнятися від двох своїх сусідів.

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