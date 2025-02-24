Китай кидає виклик NASA: на орбіті з'явиться телескоп, який можна покращувати в космосі (фото)

Нова китайська обсерваторія буде такою ж потужною, як і найкращий телескоп NASA, але зможе працювати набагато довше завдяки одній важливій особливості.

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Китайські вчені розкрили подробиці щодо майбутнього космічного телескопа, який складе конкуренцію найпотужнішій космічній обсерваторії NASA — телескопу Вебб. Якщо останній обертається навколо Сонця на відстані 1,5 млн км від Землі, то нова китайська обсерваторія Сюньтянь обертатиметься навколо Землі поруч із космічною станцією "Тяньгун". Сюньтянь, за словами вчених, буде таким же потужним, як телескоп Вебб, але його перевага полягає в тому, що його можна буде ремонтувати і модернізувати в космосі. Це означає, що не зможе працювати довше. Стаття з описом можливостей китайського телескопа опублікована на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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На тлі проблем із бюджетом, які виникли у космічного телескопа Вебб, що може завадити проводити спостереження за Всесвітом у запланованому обсязі, як уже писав Фокус, Китай будує не менш потужну космічну обсерваторію, яка стане конкурентом телескопа NASA. За словами китайських учених, одне з основних завдань орбітального телескопа Сюньтянь полягає в проведенні глибоких оглядів Всесвіту, щоб спробувати вирішити низку космологічних загадок.

Одне з основних завдань орбітального телескопа Сюньтянь полягає в проведенні глибоких оглядів Всесвіту, щоб спробувати вирішити низку космологічних загадок Фото: CNSA

Китайську космічну обсерваторію має бути запущено на орбіту 2026 року і вона матиме головне дзеркало діаметром 2 метри. Попри те, що це трохи менше за розмір дзеркала космічного телескопа Габбл, передова оптика Сюньтянь забезпечить йому щонайменше в 300 разів більший огляд космосу. При цьому телескоп спостерігатиме за Всесвітом у широкому діапазоні спектра світла: від ближнього ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного.

Одна з головних переваг телескопа Сюньтянь полягає в тому, що він буде обертатися навколо Землі за тією ж орбітою, що і китайська космічна станція "Тяньгун". Вони не завжди перебуватимуть поруч, але іноді зближуватимуться. Це дасть змогу китайським астронавтам проводити ремонт і обслуговування телескопа, а також його модернізацію. Це неможливо ні для телескопа Хаббл, який розташований поруч із Землею, ні для телескопа Вебб, який розташований далеко в космосі. Таким чином, якщо ці телескопи мають обмежений термін служби, то Сюньтянь, як кажуть учені, зможе працювати багато десятиліть на орбіті та збирати цінні дані про Всесвіт.

Китайська орбітальна станція "Тяньгун" Фото: space.com

За словами китайських учених, одне з основних завдань нової орбітальної обсерваторії полягатиме у вимірюванні слабкого гравітаційного лінзування. Світло від далеких галактик злегка викривляється на своєму шляху до нас через кривизну простору, створювану проміжними галактиками. Вивчаючи сотні тисяч галактик і шукаючи тонкі спотворення в їхніх формах, астрономи сподіваються побудувати точні карти розподілу матерії у Всесвіті. Ці карти можуть дати підказки про природу темної матерії, яка становить більшу частину матерії Всесвіту, але її не можна побачити безпосередньо.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

У більших масштабах Сюньтянь вивчатиме войди і галактичні скупчення. Войди — це величезні порожнечі між галактиками, а скупчення — це щільні групи галактик. Властивості як пустот, так і галактичних скупчень, наприклад, наскільки вони великі та наскільки далеко розташовані одна від одної, залежать від природи темної енергії, яка прискорює розширення Всесвіту. Тож науковці сподіваються зрозуміти і природу цієї загадкової форми енергії.

Космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Також китайський телескоп шукатиме наднові та вимірюватиме баріонні акустичні коливання. Вибухи наднових, коли помирають масивні зірки, допоможуть уточнити відстані до далеких галактик, а отже і швидкість розширення Всесвіту. Баріонні акустичні коливання є залишками того перила у Всесвіті, коли він понад 13 млрд років тому перебував у стані плазми. Це явище допоможе краще зрозуміти еволюцію космосу.

Як уже писав Фокус, NASA виявило дивну спіральну структуру на краю Сонячної системи. Астрономи досі не знають, як точно виглядає загадкова хмара Оорта, але тепер з'явилося перше уявлення.

Також Фокус писав про те, що фізики знову перевірили правильність спеціальної теорії відносності Ейнштейна. Якщо справжні кварки в прискорювачі частинок поводяться не так, як повинні, то це може вказати на нову фізику.