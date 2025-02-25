Мощная вспышка на Солнце "обесточила" Тихий океан: зафиксировано массовое радиоотключение (видео)

Исследователи зафиксировали, что Солнце завершило выходные сильнейшим взрывом, в результате которого по всему океану фиксировались перебои со связью.

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В 14:27 по восточному времени в воскресенье, 24 февраля, солнечная вспышка класса X2.0 достигла пика в пятне AR 4001, расположенном сразу за северо-западным краем солнца. В результате этого чрезвычайно мощного события ученые зафиксировали в некоторых частях Тихого океана коротковолновое радиоотключение, пишет Space.

Исследователи отмечают, что перебои с радиосвязью возникли в результате повышенного количества ультрафиолетового излучения, сопровождавшего вспышку. Эксперты также отмечают, что во время такого типа отключения, как правило, происходит полная или почти полная потеря высокочастотных радиосигналов в затронутых регионах — на этот раз ситуация коснулась некоторых частей Тихого океана.

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Отметим, что вспышки Х класса являются самыми сильными из солнечных вспышек, которые ранжируются по шкале из 4 классов. С каждым повышением класса по шкале мощность вспышки также увеличивается в десять раз:

вспышки класса М — вторые по интенсивности;

вспышки класса С — на третьем месте;

вспышки класса В — на четвертом последнем месте.

Исследователи также отмечают, что число 2.0, следующее в данном случае за буквой, по сути, определяет силу отдельной вспышки.

Эксперты и Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) также отслеживают и анализируют каждое отключение радиосвязи, которое классифицируется по шкале космической погоды, описывая, как каждый уровень влияет на нашу планету. Известно, что нынешнее событие получило категорию R3 "Сильная", которая находится в середине шкалы под "Экстремальными" (R5) и "Сильными" (R4) событиями.

К счастью для нас, ученые также сообщили, что сегодня нет никаких опасений по поводу выброса корональной массы на Землю, вызванного вспышкой X2.0. Тем не менее космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, запечатлели впечатляющие виды выброса, когда он выбрасывал плазму и магнитное поле в космос.

Исследователи отмечают, когда происходят выбросы корональной массы, шлейфы плазмы и магнитного поля Солнца выбрасываются в космос, а при условии достижения Земли они также способны вызвать геомагнитные бури. Последствия подобных бурь для нашей планеты могут включать воздействие на электросети, а также полярные сияния

Впрочем, эта конкретная вспышка на Солнце не вызвала выброса корональной массы на Землю, однако ученые продолжают следить за Солнцем, выслеживая новые вспышки. Ученые также предупредили, что в середине недели могут произойти другие события аналогичной силы, но они, вероятно, также не слишком навредят планете.

Ранее Фокус писал о том, что самые мощные вспышки возникли на Солнце: Земля уже пострадала, но это только начало.