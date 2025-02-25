Потужний спалах на Сонці "знеструмив" Тихий океан: зафіксовано масове радіовідключення (відео)

Дослідники зафіксували, що Сонце завершило вихідні найсильнішим вибухом, унаслідок якого по всьому океану фіксувалися перебої зі зв'язком.

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О 14:27 за східним часом у неділю, 24 лютого, сонячний спалах класу X2.0 сягнув піку в плямі AR 4001, розташованій одразу за північно-західним краєм сонця. Унаслідок цієї надзвичайно потужної події вчені зафіксували в деяких частинах Тихого океану короткохвильове радіовідключення, пише Space.

Дослідники зазначають, що перебої з радіозв'язком виникли внаслідок підвищеної кількості ультрафіолетового випромінювання, що супроводжувало спалах. Експерти також зазначають, що під час такого типу відключення зазвичай відбувається повна або майже повна втрата високочастотних радіосигналів у порушених регіонах — цього разу ситуація торкнулася деяких частин Тихого океану.

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Зазначимо, що спалахи Х класу є найсильнішими із сонячних спалахів, які ранжуються за шкалою з 4 класів. З кожним підвищенням класу за шкалою потужність спалаху також збільшується в десять разів:

спалахи класу М — другі за інтенсивністю;

спалахи класу С — на третьому місці;

спалахи класу В — на четвертому останньому місці.

Дослідники також зазначають, що число 2.0, що йде в цьому разі за буквою, по суті, визначає силу окремого спалаху.

Експерти та Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) також відстежують та аналізують кожне вимкнення радіозв'язку, що класифікується за шкалою космічної погоди, описуючи, як кожен рівень впливає на нашу планету. Відомо, що нинішня подія отримала категорію R3 "Сильна", яка перебуває в середині шкали під "Екстремальними" (R5) і "Сильними" (R4) подіями.

На щастя для нас, вчені також повідомили, що сьогодні немає жодних побоювань з приводу викиду корональної маси на Землю, викликаного спалахом X2.0. Проте космічні апарати, що спостерігають за Сонцем, зафіксували дивовижні види викиду, коли він викидав плазму і магнітне поле в космос.

Дослідники зазначають, коли відбуваються викиди корональної маси, шлейфи плазми та магнітного поля Сонця викидаються в космос, а за умови досягнення Землі вони також здатні спричинити геомагнітні бурі. Наслідки подібних бур для нашої планети можуть включати вплив на електромережі, а також полярні сяйва

Утім, цей конкретний спалах на Сонці не спричинив викиду корональної маси на Землю, проте вчені продовжують стежити за Сонцем, вистежуючи нові спалахи. Науковці також попередили, що в середині тижня можуть відбутися інші події аналогічної сили, але вони, ймовірно, також не надто зашкодять планеті.

Раніше Фокус писав про те, що найпотужніші спалахи виникли на Сонці: Земля вже постраждала, але це тільки початок.