Найпотужніші спалахи виникли на Сонці: Земля вже постраждала, але це тільки початок (фото)

Перші у 2025 році два спалахи класу Х з'явилися на Сонці, що призвело до відключень зв'язку в деяких регіонах планети, але попереду очікується геомагнітна буря.

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3 і 4 січня на Сонці сталося два потужні викиди енергії та випромінювання, які досягли Землі за лічені хвилини і спричинили відключення радіозв'язку в Африці, Південній Америці та Австралії. Учені прогнозують появу геомагнітної бурі на Землі 5 і 6 січня, пише Space.

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Найпотужніші спалахи на Сонці у 2024 році

Найпотужнішими спалахами на Сонці є виверження енергії та випромінювання, які належать до класу Х. Як засвідчили дані космічних апаратів, які спостерігають за активністю Сонця, у п'ятницю, 3 січня, на нашій зірці з'явився спалах класу Х1.2, у суботу, 4 січня — спалах класу Х1.1. Випромінювання, що виходить під час спалахів, досягає Землі приблизно за 10 хвилин. Унаслідок першої події сталося вимкнення радіозв'язку в деяких частинах Африки, південної Америки та в південній частині Атлантичного океану. Унаслідок другої події радіозв'язок було втрачено в деяких частинах Австралії, Нової Зеландії та в південній частині Тихого океану.

Обидва спалахи класу Х виникли в регіоні сонячних плям під назвою AR3947. Це темніші ділянки на поверхні Сонця з більш холодною плазмою і сильним магнітним полем. Коли лінії магнітного поля перебудовуються, то виникає викид енергії та випромінювання. Якщо область сонячних плям спрямована на Землю, то випромінювання потрапляє на нашу планету і призводить до негативних наслідків.

На знімку показано спалах класу Х1.1, що виник на Сонці 4 січня Фото: space.com

Зв'язок відключається через те, що заряджені частинки з Сонця проникають у верхні шари атмосфери Землі і вступають у взаємодію з молекулами газів, що заважає нормальному проходженню радіосигналів.

Сонячні спалахи поділяють на 5 класів, при цьому в міру підвищення класу кожен спалах стає в десять разів сильнішим. Спалахи класу X є найпотужнішими, далі йдуть спалахи класу М, класу С, і закривають цей список спалахи класу B і А. Біля кожної літери знаходиться число, яке вказує на силу окремого спалаху.

Учені вважають, що обидва спалахи супроводжувалися корональними викидами маси або викидами гарячої плазми із Сонця, які можуть досягти Землі. Якщо це станеться, то очікується, що на Землі 5 і 6 січня може виникнути геомагнітна буря рівня G1 або G2. Це помірні геомагнітні бурі.

Зараз на Сонці настала фаза активності, яка називається сонячний максимум. Вона настає приблизно в середині циклу активності Сонця, який триває 11 років. Нинішній 25-цикл сонячної активності розпочався 2019 року. Сонячний максимум характеризується появою великої кількості плям на Сонці та появою найпотужніших спалахів. Очікується, що 2025 року на Сонці часто виникатимуть спалахи класу Х.

Фокус уже писав про те, що наприкінці 2024 року відбулася історична подія. Космічний апарат NASA підлетів до Сонця на рекордно близьку відстань з рекордною швидкістю і зміг вижити.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальну чорну діру, яка не схожа на подібні об'єкти. Як показує нове дослідження, деякі надмасивні чорні діри в центрах галактик мають "друга".