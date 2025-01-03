Астрономи виявили унікальну чорну діру: вона не схожа на подібні об'єкти

Як показує нове дослідження, деякі надмасивні чорні діри в центрах галактик мають "друга".

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У центрі кожної галактики є надмасивна чорна діра. Але астрофізики давно сподівалися виявити подвійну систему, в якій дві надмасивні чорні діри обертаються навколо одна одної. Теорія передбачає, що такі об'єкти в центрах деяких галактик існують. Тепер же астрофізики з Університету Клемсона, США, виявили ознаки існування подвійної надмасивної чорної діри, пише Space.

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Чорні діри мають найсильнішу гравітацію у Всесвіті, а тому все, що потрапить всередину цих об'єктів ніколи не виходить назад. Звичайні чорні діри утворюються під час гравітаційного колапсу масивних зірок. Але походження надмасивних чорних діри, які знаходяться в центрах галактик, все ще залишається загадкою. Припускається, що вони виникають під час злиттів чорних дір меншого розміру. Також існує теорія, що в центрах галактик, які виникли внаслідок зіткнення двох галактик, можуть утворитися подвійні надмасивні чорні діри, які утримує разом взаємна гравітація.

Більші та масивніші галактики, такі як Чумацький Шлях, виросли за рахунок зіткнення з іншими дрібнішими галактиками. Але в центрі нашої галактики знаходиться одна надмасивна чорна діра. Вважається, що дві надмасивні чорні діри, які можуть існувати в центрі галактики протягом мільйонів років, наближаються одна до одної і в кінцевому підсумку утворюють ще більшу чорну діру.

При цьому такі чорні діри мають виділяти енергію у вигляді гравітаційних хвиль, тобто пульсацій у тканині простору-часу. Саме такі гравітаційні хвилі можна виявити, але поки що це не вдалося.

Для виявлення подвійної надмасивної чорної діри астрофізики вивчили світло, яке виділяє активне ядро галактики PG 1553+153. Активні ядра дуже яскраві завдяки тому, що в їхньому центрі знаходиться чорна діра, яка активно поглинає матерію. Вона накопичується навколо чорної діри перед поглинанням, нагрівається і виділяє яскраве світло. Тому активні ядра галактик є одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті.

Деякі активні ядра галактик мають періодичні світлові сигнали, які стають яскравими, тьмяніють і потім знову стають яскравими. Цей унікальний сигнал може виходити від циклічного руху двох надмасивних чорних дір. Саме такий світловий сигнал, як вважають астрофізики, вони виявили в галактиці PG 1553+153.

Учені вважають, що в її центрі перебувають дві надмасивні чорні діри, одна з яких у 2,5 раза більша за іншу за масою. При цьому вони обертаються навколо одна одної майже по круговій орбіті.

Водночас автори дослідження визнають, що потрібні додаткові дані, щоб підтвердити це відкриття. А для цього потрібні більш потужні детектори гравітаційних хвиль.

Як уже писав Фокус, виявлено чорну діру, якої не вистачає у Всесвіті, але астрономи розчаровані. Дослідження показує, що чорні діри проміжної маси все ще залишаються невловимими.

Також Фокус писав про те, що згідно з ще одним дослідженням, причиною того, що деякі галактики не можуть більше виробляти нові зірки, є активність їхніх центральних чорних дір.