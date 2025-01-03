Астрономы обнаружили уникальную черную дыру: она не похожа на подобные объекты

Как показывает новое исследование некоторые сверхмассивные черные дыры в центрах галактик имеют "друга".

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В центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Но астрофизики давно надеялись обнаружить двойную систему, в которой две сверхмассивные черные дыры вращаются вокруг друг друга. Теория предсказывает, что такие объекты в центрах некоторых галактик существуют. Теперь же астрофизики из Университета Клемсона, США, обнаружили признаки существования двойной сверхмассивной черной дыры, пишет Space.

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Черные дыры имеют самую сильную гравитацию во Вселенной, а потому все, что попадет внутрь этих объектов никогда не выходит обратно. Обычные черные дыры образуются во время гравитационного коллапса массивных звезд. Но происхождение сверхмассивных черных дыры, которые находятся в центрах галактик, все еще остается загадкой. Предполагается, что они возникают во время слияний черных дыр меньшего размера. Также существует теория, что в центрах галактик, которые возникли в результате столкновения двух галактик, могут образоваться двойные сверхмассивные черные дыры, которые удерживает вместе взаимная гравитация.

Более крупные и более массивные галактики, такие как Млечный Путь, выросли за счет столкновения с другими более мелкими галактиками. Но в центре нашей галактики находится одна сверхмассивная черная дыра. Считается, что две сверхмассивные черные дыры, которые могут существует в центре галактики в течение миллионов лет приближаются друг к другу и в конечном итоге образуют еще большую черную дыру.

При этом такие черные дыры должны выделять энергию в виде гравитационных волн, то есть пульсаций в ткани пространства-времени. Именно такие гравитационные волны можно обнаружить, но пока это не удалось.

Для обнаружения двойной сверхмассивной черной дыры астрофизики изучили свет, который выделяет активное ядро галактики PG 1553+153. Активные ядра очень яркие благодаря тому, что в их центре находится черная дыра, которая активно поглощает материю. Она накапливается вокруг черной дыры перед поглощением, нагревается и выделяет яркий свет. Поэтому активные ядра галактик являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Некоторые активные ядра галактик имеют периодические световые сигналы, которые становятся яркими, тускнеют и затем снова становятся яркими. Этот уникальный сигнал может исходить от циклического движения двух сверхмассивных черных дыр. Именно такой световой сигнал, как считают астрофизики, они обнаружили в галактике PG 1553+153.

Ученые считают, что в ее центре находятся две сверхмассивные черные дыры, одна из которых в 2,5 раза больше другой по массе. При этом они вращаются вокруг друг друга почти по круговой орбите.

В то же время авторы исследования признают, что нужны дополнительные данные, чтобы подтвердить данное открытие. А для этого нужны более мощные детекторы гравитационных волн.

Как уже писал Фокус, обнаружена черная дыра, которой не хватает во Вселенной, но астрономы разочарованы. Исследование показывает, что черные дыры промежуточной массы все еще остаются неуловимыми.

Также Фокус писал о том, что согласно еще одному исследованию, причиной того, что некоторые галактики не могут больше производить новые звезды, является активность их центральных черных дыр.