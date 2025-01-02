Почему галактики не создают новых звезд: оказалось, что в их центре таится страшная сила (фото)

Новое исследование предоставило ответ на давно волнующий вопрос о том, почему в галактиках разного возраста прекращается процесс образования новых звезд.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, почему в некоторых галактиках прекращается процесс звездообразования. Ученые изучили 19 галактик, которые входят в состав протоскопления галактик Паутина, расположенного на расстоянии 11 млрд световых лет от нас. Выяснилось, что у галактик, которые имеют в центре активные сверхмассивные черные дыры, процесс создания новых звезд прекращается, по сравнению с галактиками где нет таких черных дыр. Это открытие помогает заполнить давно существующий пробел в понимании эволюции галактик. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Звезды образуются, когда массивные облака из холодного газообразного водорода сжимаются под тяжестью своей гравитации. Когда плотность материи увеличивается, то температура облака резко возрастает. Это приводит к запуску термоядерного синтеза и, таким образом, звезда начинает свою жизнь. Процесс образования звезд приводит к выбросу определенного излучения, которое может видеть космический телескоп Уэбб.

Астрономы давно заметили, что чем старше становятся галактики, тем меньше звезд они создают. Ранее считалось, что процесс появления новых звезд замедляется и вообще прекращается из-за того, что у галактик заканчивается холодный газообразный водород.

Но наблюдения показывают, что даже у галактик возрастом 1 млрд лет (для сравнения наша галактика Млечный Путь существует 13,6 млрд лет) заканчивается процесс образования новых звезд. А это слишком маленький период времени, чтобы исчез весь холодный газообразный водород.

Поэтому возникло предположение, что процесс звездообразования в галактиках прекращается из-за влияния активных сверхмассивных черных дыр в их центре. Когда галактики растут за счет слияния с другими галактиками, то их центральные черные дыры также растут, и их масса становится в миллионы раз больше массы Солнца.

Исследователи сравнили 8 галактик с активными сверхмассивными черными дырами и 11 галактик c более спокойными черными дырами Фото: NASA

По мере роста черных дыр, они больше поглощают окружающей материи, но также больше выбрасывают материи и излучения в космос в виде релятивистских струй. Возникло предположение, что эти струи лишают галактику необходимого топлива для создания новых звезд.

Новые наблюдения за протоскоплением галактик Паутина подтверждают эту теорию. Астрономы выяснили, что у массивных галактик с активными сверхмассивными черными дырами нет никаких признаков формирования новых звезд по сравнению с галактиками без активных сверхмассивных черных дыр.

Новое открытие особенно ценно, ведь оно показывает закономерность прекращения образования новых звезд в крупной группе галактик, которые имеют примерно один возраст. 8 галактик имеют активные сверхмассивные черные дыры в своих центрах, а 11 имеют более спокойные черные дыры.

Обычно новые звезды почти не возникают в огромных эллиптических галактиках, которые представляют собой конечную стадию эволюции галактик. Такие эллиптические галактики возникают в результате столкновения более молодых галактик. Сверхмассивные черные дыры в центрах эллиптических галактик являются самыми массивными из известных черных дыр.

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