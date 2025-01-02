"Падающие звезды": когда можно увидеть первый метеорный поток 2025 года

Первый метеорный поток 2025 года называется Квадрантиды и его пик наступит совсем скоро.

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Свет Луны не должен помешать увидеть первый метеорный поток в 2025 году под названием Квадрантиды. Ожидается, что во время пика активности этого потока в ночном небе можно будет увидеть до 120 сгорающих в атмосфере метеоров в час, которые будут выглядеть как огненные шары с яркими полосами света позади, пишет Phys.

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Как известно Земля ежегодно пролетает через разные метеорные потоки, которые являются в основном обломками комет, растаявших при сближении с Солнцем. Но некоторые метеорные потоки, также известные как "падающие звезды", являются обломками астероидов.

Метеорный поток Квадрантиды как раз принадлежит ко второй группе таких астрономических явлений. Считается, что этот поток возник благодаря появлению обломков астероида 2003 EH1.

Большинство метеорных потоков получили свои названия в честь созвездий, из которых, при наблюдении с Земли, кажется они прибывают в атмосферу нашей планеты. Хотя на самом деле они вращаются вокруг Солнца и просто место их появления в ночном небе можно связать с расположением тех или иных созвездий. Хотя кажется, что Квадрантиды прибывают из созвездия Волопаса, названы они были в честь созвездия Стенного Квадранта, которое уже не существует.

Интересно, что Квадрантиды можно увидеть только жителям Северного полушария Земли. Через этот метеорный поток Земля пролетает в период между 28 декабря и 16 января каждый год. В этом году пик активности метеорного потока Квадрантиды, когда сгорающие в атмосфере метеоры будут особенно хорошо видны, наступить вскоре после заката Солнца в пятницу, 3 января. Наблюдать за Квандрантидами можно до рассвета.

Учитывая, то Луна не будет очень яркой, предполагается, что в темном небе можно хорошо различить падающие метеоры. Во время пика активности потока Квадрантиды можно будет увидеть до 120 сгорающих метеоров в час. Обломки астероида при столкновении с воздухом нагреваются и превращаются в яркие огненные шары и сгорают. Иногда рядом с огненными шарами можно увидеть яркую длинную полосу света. Но у метеоров потока Квадрантиды редко бывают длинные о очень яркие световые "хвосты".

Ученые считают, что Квадрантиды лучше всего наблюдать не после заката Солнца, а перед рассветом.

Следующий метеорный поток, Лириды, достигнет пика в середине апреля этого года.

Как уже писал Фокус, астронавты столкнутся с большой проблемой на южном полюсе Луны. Ученые из NASA выяснили, что экстремальное освещение в месте будущей посадки астронавтов на Луну может угрожать их безопасности и необходимо решение этой проблемы.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что таинственная темная энергия не является постоянной, а меняется с течением времени. Таким образом это противоречит стандартной космологической модели Вселенной.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили источник очень яркого и высокоэнергетического излучения, которое приходит из глубокого космоса. Авторы исследования считают, что это необычное излучение выпускают звезды с сильнейшим магнитным полем во Вселенной.