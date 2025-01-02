Экстремальный свет: астронавты столкнутся с большой проблемой на южном полюсе Луны

Ученые из NASA выяснили, что экстремальное освещение в месте будущей посадки астронавтов на Луну может угрожать их безопасности и необходимо решение этой проблемы.

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Программа NASA "Артемида" направлена на установление долгосрочного присутствия людей на Луне. Первая с 1972 года высадка человека на Луну запланирована на 2027 год и место посадки выбрано не случайно. Южный полюс Луны хорошо виден с Земли, он постоянно освещен светом Солнца и там много водяного льда. И в то же время там существует экстремальная среда освещения, которая может угрожать безопасности астронавтов и снизить эффективность их работы, пишет Earth.

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На южном полюсе Луны Солнце никогда не поднимается выше нескольких градусов над горизонтом. Такая геометрия создает глубокие контрасты между ярким светом и глубокой тенью. В прошлом астронавты не сталкивались с такой проблемой, но теперь она требует решения для обеспечения долгосрочного пребывания человека на Луне.

Проблема в том, что глаза человека, хотя и хорошо адаптируются к среде освещения, не могут хорошо видеть при ярком свете и не могут быстро адаптироваться к частым переходам от яркого к темному свету и наоборот.

Астронавты на Луне должны выдерживать более длительное воздействие солнечного света, а также будут полагаться на искусственное освещение в местах, куда свет Солнца никогда не попадает. Эти условия требуют более комплексного подхода для обеспечения эффективного зрения, а не полагаться только на шлем скафандра. Более эффективное зрение требуется для выполнения ряда задач, включая перемещение по поверхности, сбор образцов и управление луноходами.

Недавнее исследование существующих технологий, которое провели ученые из NASA, показало, что улучшение зрения астронавтов в ярких или тусклых условиях на Луне требуют новых технологий.

Нужно согласовать конструкцию шлемов скафандра и систем освещения таким образом, чтобы помочь астронавтам адаптироваться между темной и светлой средой освещения, избегая при этом повреждения глаз.

Это должно позволить астронавтам при работе при ярком солнечном свете, в тени или при переходе между очень ярким освещением и темнотой, четко видеть окружающую среду. Это поможет избежать опасностей и сделает работу астронавтов более эффективной.

Ученые из NASA пришли к выводу, что необходимо разработать новые системы функциональной поддержки зрения для астронавтов. Это потребует, чтобы конструкции шлема, а также настройки освещения работали вместе как одна комплексная система.

Фокус уже писал о том, почему NASA перенесло дату запуска первых в XXI веке астронавтов на Луну. Ранее планировалось, что этот полет состоится в 2026 году.

Также Фокус писал о том, что новые данные о загадочной силе Вселенной меняют понимание космоса. В течение нескольких десятилетий темная энергия считалась космологической постоянной, но новые данные показывают, что эта загадочная сила не такая, как считалось.