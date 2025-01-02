Шок для астрономов: новые данные о загадочной силе Вселенной меняют понимание космоса

В течение нескольких десятилетий темная энергия считалась космологической постоянной, но новые данные показывают, что эта загадочная сила не такая, как считалось.

Related video

За прошлый год астрономы сделали несколько открытий, которые меняют представление об одном из самых загадочных компонентов Вселенной – темной энергии. Ученые получили намек на то, что эта сила, отвечающая за ускоренное расширение Вселенной, меняется со временем, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Темная энергия является серьезной проблемой для ученых. Впервые обнаруженная почти 30 лет назад загадочная сила, отвечающая за ускоренное расширение космоса, так и остается загадкой. Считается, что темная энергия возникла после того, как закончилась космическая инфляция, то есть период самого первого расширения Вселенной вскоре после Большого взрыва.

Хотя в 2024 году астрономы не получили полного решения загадки темной энергии, то есть так и не выяснили, какова ее точная природа, все же новые данные указали путь для решения этой загадки. Одно из важных открытий, которое касается темной энергии, было сделано с помощью инструмента DESI, который установлен на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США.

С помощью этого прибора астрономы измерили изменение длин волн света от далеких галактик, когда они уносятся от нас во время расширения космоса. Ученые получили намек на то, что темная энергия меняется со временем и становится более слабой.

Это открытие имеет огромное значение для понимания эволюции Вселенной. В стандартной космологической модели эволюции Вселенной, известная как модель Лямбда-CDM, темная энергия представлена в виде космологической постоянной, обозначенной греческой буквой лямбда. Согласно модели, темная энергия является постоянной и не меняется с течением времени. Но данные указывают на то, что темная энергия эволюционирует и ослабевает со временем.

Согласно модели, темная энергия является постоянной и не меняется с течением времени. Но данные указывают на то, что темная энергия эволюционирует и ослабевает со временем Фото: phys.org

Этот открытые стало настоящим шоком для астрономов, ведь оно требует пересмотра стандартной космологической модели. Получается, что темная энергия не является космологической постоянной, а может быть динамической.

Эта идея существовала еще с момента открытия темной энергии и предполагает, что существовала ранняя темная энергия. Предполагается, то в течение первых 4-5 млрд лет именно она отвечала за расширение космоса, а не темная энергия, которую ученые наблюдают сейчас. То есть ускоренное расширение космоса, которое началось примерно 9 млрд лет назад, не взялось из ниоткуда. Новые данные подтверждают эту идею о динамической и меняющейся темной энергии.

Но для того, чтобы изменить стандартную космологическую модель нужно еще больше данных о темной энергии. В частности, уже весной 2025 года астрономы получат новый набор данных прибора DESI, который может либо подтвердить, либо опровергнуть ранее полученные результаты.

Как бы то ни было, ученые узнали больше о загадочной силе Вселенной и может быть именно в этом году будет полностью раскрыта ее тайна.

В то же время, как уже писал Фокус, авторы недавнего исследования предполагают, что для расширения Вселенной не нужна темная энергия и ее просто не существует.

Также Фокус писал о том, что в математически идеальной планетной системе могут быть миры пригодные для жизни. Ученые выяснили, что необычная планетная система намного моложе, чем предполагалось, а это значит, что на некоторых планетах могут быть условия, необходимые для зарождения жизни.