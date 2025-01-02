Шок для астрономів: нові дані про загадкову силу Всесвіту змінюють розуміння космосу

Протягом кількох десятиліть темну енергію вважали космологічною постійною, але нові дані показують, що ця загадкова сила не така, як вважалося.

Related video

За минулий рік астрономи зробили кілька відкриттів, які змінюють уявлення про один із найзагадковіших компонентів Всесвіту — темну енергію. Учені отримали натяк на те, що ця сила, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, змінюється з часом, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Темна енергія є серйозною проблемою для вчених. Вперше виявлена майже 30 років тому загадкова сила, що відповідає за прискорене розширення космосу, так і залишається загадкою. Вважається, що темна енергія виникла після того, як закінчилася космічна інфляція, тобто період найпершого розширення Всесвіту незабаром після Великого вибуху.

Хоча у 2024 році астрономи не отримали повного розв'язання загадки темної енергії, тобто так і не з'ясували, якою є її точна природа, все ж таки нові дані вказали шлях для розв'язання цієї загадки. Одне з важливих відкриттів, яке стосується темної енергії, було зроблено за допомогою інструменту DESI, який встановлено на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США.

За допомогою цього приладу астрономи виміряли зміну довжин хвиль світла від далеких галактик, коли вони несуться від нас під час розширення космосу. Вчені отримали натяк на те, що темна енергія змінюється з часом і стає слабшою.

Це відкриття має величезне значення для розуміння еволюції Всесвіту. У стандартній космологічній моделі еволюції Всесвіту, відомій як модель Лямбда-CDM, темну енергію представлено у вигляді космологічної сталої, позначеної грецькою літерою лямбда. Згідно з моделлю, темна енергія є постійною і не змінюється з плином часу. Але дані вказують на те, що темна енергія еволюціонує і слабшає з часом.

Згідно з моделлю, темна енергія є постійною і не змінюється з плином часу. Але дані вказують на те, що темна енергія еволюціонує і слабшає з часом Фото: phys.org

Це відкриття стало справжнім шоком для астрономів, адже воно вимагає перегляду стандартної космологічної моделі. Виходить, що темна енергія не є космологічною постійною, а може бути динамічною.

Ця ідея існувала ще з моменту відкриття темної енергії і припускає, що існувала рання темна енергія. Припускається, то протягом перших 4-5 млрд років саме вона відповідала за розширення космосу, а не темна енергія, яку вчені спостерігають зараз. Тобто прискорене розширення космосу, яке почалося приблизно 9 млрд років тому, не взялося з нізвідки. Нові дані підтверджують цю ідею про динамічну і мінливу темну енергію.

Але для того, щоб змінити стандартну космологічну модель, потрібно ще більше даних про темну енергію. Зокрема, вже навесні 2025 року астрономи отримають новий набір даних приладу DESI, який може або підтвердити, або спростувати раніше отримані результати.

Хай там як, вчені дізналися більше про загадкову силу Всесвіту, і, можливо, саме цього року буде повністю розкрито його таємницю.

Водночас, як уже писав Фокус, автори нещодавнього дослідження припускають, що для розширення Всесвіту не потрібна темна енергія і її просто не існує.

Також Фокус писав про те, що в математично ідеальній планетній системі можуть бути світи придатні для життя. Вчені з'ясували, що незвичайна планетна система набагато молодша, ніж передбачалося, а це означає, що на деяких планетах можуть бути умови, необхідні для зародження життя.