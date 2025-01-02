У математично ідеальній планетній системі можуть бути світи придатні для життя (фото)

Учені з'ясували, що незвичайна планетна система набагато молодша, ніж передбачалося, а це означає, що на деяких планетах можуть бути умови, необхідні для зародження життя.

Related video

Наприкінці 2023 року астрономи виявили дуже рідкісну математично ідеальну планетну систему, розташовану на відстані 105 світлових років від нас. Спочатку вважалося, що її вік становить 8 млрд років, але тепер з'ясувалося, що вона набагато молодша і їй 2,5 млрд років. Це означає, що деякі з цих планет можуть бути придатними для життя. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Навколо зірки HD 110067 астрономи виявили 6 планет, які трохи більші за Землю, але менші за Нептун. Ця планетна система унікальна тим, що всі планети мають математично ідеально синхронізовані орбіти. Тобто їхній орбітальний період напрочуд синхронізований. Ця система має ідеальні орбітальні резонанси планет, і подібна конфігурація зустрічається надзвичайно рідко.

Раніше вчені використовували світність і температуру зірки HD 110067, яка схожа на Сонце, для визначення її віку. Результати показали, що їй 8 млрд років. Автори нового дослідження використали рівень активності зірки та швидкість її обертання навколо своєї осі для більш точного визначення її віку. Виявилося, що зірка існує 2,5 млрд років. Це означає, що вік її планетної системи приблизно такий самий. При цьому з'ясувалося, що зірка демонструє помірну активність. З'ясувалося, що повний оберт навколо своєї осі зірка HD 110067 здійснює всього за 20 земних днів, тоді як Сонцю для цього потрібно 27 земних днів.

Планетна система HD 110067. Показано ідеальну синхронізацію орбіт планет Фото: ScienceAlert

Більш точна оцінка віку зірки допомогла астрономам краще зрозуміти процес еволюції дивної планетної системи з унікальними орбітами. Вчені дійшли висновку, що найближчі до зірки планети виявилися назавжди оберненими до зірки тільки одним боком, як Місяць до Землі.

Хоча всі 6 планет розташовані дуже близько до своєї зірки, деякі з них перебувають у зоні населеності зірки, а отже, вони можуть мати досить помірний клімат і, можливо, навіть мають воду в рідкому вигляді на їхній поверхні. Це означає, що на самих зовнішніх планетах можуть бути умови для виникнення життя.

Водночас, хоча зірка HD 110067 має помірну активність, все ж таки вона досить молода за космічними мірками і випускає дуже багато смертельного рентгенівського та гамма-випромінювання. Таким чином імовірність появи життя знижується.

Науковці продовжать дослідження унікальної планетної системи, щоб краще зрозуміти умови на цих планетах і нарешті точно з'ясувати, чи можуть вони бути придатними для життя, чи ні.

Як уже писав Фокус, уперше знайдено джерело загадкового випромінювання з глибокого космосу. Таке випромінювання може генерувати за кілька мілісекунд енергію, яка в 500 млн разів більша, ніж у Сонця. Вчені знайшли доказ того, що спалахи світла з колосальним викидом енергії виробляють об'єкти з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в надрах нашої планети величезні запаси газоподібного водню, який можна використовувати для отримання чистої енергії. Її вистачить на сотні років.