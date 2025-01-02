В математически идеальной планетной системе могут быть миры пригодные для жизни (фото)

Ученые выяснили, что необычная планетная система намного моложе, чем предполагалось, а это значит, что на некоторых планетах могут быть условия, необходимые для зарождения жизни.

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В конце 2023 года астрономы обнаружили очень редкую математически идеальную планетную систему, расположенную на расстоянии 105 световых лет от нас. Изначально считалось, что ее возраст составляет 8 млрд лет, но теперь выяснилось, что она намного моложе и ей 2,5 млрд лет. Это значит, что некоторые из этих планет могут быть пригодными для жизни. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Вокруг звезды HD 110067 астрономы обнаружили 6 планет, которые немного больше Земли, но меньше Нептуна. Эта планетная система уникальна тем, что все планеты имеют математически идеально синхронизированные орбиты. То есть их орбитальный период удивительно синхронизирован. Данная система имеет идеальные орбитальные резонансы планет, и подобная конфигурация встречается чрезвычайно редко.

Ранее ученые использовали светимость и температуру звезды HD 110067, которая похожа на Солнце, для определения ее возраста. Результаты показали, что ей 8 млрд лет. Авторы нового исследования использовали уровень активности звезды и скорость ее вращения вокруг своей оси для более точного определения ее возраста. Оказалось, что звезда существует 2,5 млрд лет. Это значит, что возраст ее планетной системы примерно такой же. При этом выяснилось, что звезда демонстрирует умеренную активность. Выяснилось, что полный оборот вокруг своей оси звезда HD 110067 совершает всего за 20 земных дней, в то время как Солнцу для этого нужно 27 земных дней.

Планетная система HD 110067. Показана идеальная синхронизация орбит планет Фото: ScienceAlert

Более точная оценка возраста звезды помогла астрономам лучше понять процесс эволюции странной планетной системы с уникальными орбитами. Ученые пришли к выводу, что самые близкие к звезде планеты оказались навсегда обращенными к звезде только одной стороной, как Луна к Земле.

Хотя все 6 планет находятся очень близко к своей звезде, некоторые из них находятся в зоне обитаемости звезды, а значит у них может быть достаточно умеренный климат и возможно даже существует вода в жидком виде на их поверхности. Это значит, что на самых внешних планетах могут быть условия для возникновения жизни.

В то же время, хотя звезда HD 110067 имеет умеренную активность, все же она достаточно молодая по космическим меркам и выпускает очень много смертельного рентгеновского и гамма-излучения. Таким образом вероятность появления жизни снижается.

Ученые продолжат исследование уникальной планетной системы, чтобы лучше понять условия на этих планетах и наконец-то точно выяснить, могут ли они быть пригодными для жизни или нет.

Как уже писал Фокус, впервые найден источник загадочного излучения из глубокого космоса. Такое излучение может генерировать за несколько миллисекунд энергию, которая в 500 млн раз больше, чем у Солнца. Ученые нашли доказательство того, что вспышки света с колоссальным выбросом энергии производят объекты с самым сильным магнитным полем во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в недрах нашей планеты огромные запасы газообразного водорода, который можно использовать для получения чистой энергии. Ее хватит на сотни лет.