Хватит минимум на 200 лет: в недрах Земли обнаружен огромный источник чистой энергии

Ученые выяснили, что под поверхностью нашей планеты скрываются триллионы тонн газообразного водорода, который является источником чистой энергии.

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Как показало исследование, в недрах Земли скрывается примерно 6,2 триллиона тонн газообразного водорода, что более, чем в 25 раз больше запасов нефти, оставшихся под землей. Ученые обнаружили лишь часть скрытых резервуаров этого источника чистой энергии и пока точно не знают, где скрываются остальные. Даже небольшая часть этого водорода может обеспечить человечество энергией примерно на 200 лет и таким образом можно отказаться от использования ископаемого топлива. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

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По словам ученых, они были удивлены результатами исследования, ведь оказалось, что в недрах планеты скрывается гораздо больше газообразного водорода, чем предполагалось ранее.

Считалось, что в основном водород не накапливается под поверхностью планеты, а испаряется в атмосферу. Но теперь ученые обнаружили резервуары с газообразным водородом под землей на территории Африки и Албании, хотя это лишь малая часть того, что на самом деле скрывается в недрах Земли.

С помощью разных данных ученые создали моделирование и пришли к выводу, что они обнаружили лишь 2% от всех имеющихся запасов водорода по поверхности Земли. По оценкам ученых это примерно 124 миллиарда тонн. Но всего в недрах Земли скрывается примерно 6,2 млрд тонн газообразного водорода, считают ученые. Но еще нужно найти остальные резервуары с источником энергии, ведь исследователи пока точно не знают, где они находятся. Даже обнаруженного количества водорода хватит для того, чтобы обеспечить человечество чистой энергией как минимум на 200 лет и отказаться от использования ископаемого топлива.

Как показывает исследования, энергия, которую можно получить при использовании этого водорода как минимум в 2 раза больше энергии, полученной от использования всех известных запасов природного газа на Земле.

Под поверхностью нашей планеты водород образуется в результате химических реакций в горных породах. Самой простой такой реакцией является разделение воды на водород и кислород. По словам ученых, на самом деле существует еще много других способов создания газообразного водорода в недрах Земли.

Как показывает исследование, большая часть запасов водорода на нашей планеты находится слишком глубоко, а потому экономически невыгодно его добывать. Тем не менее оставшаяся часть водорода находится там, где добыча будет оправдана, что поможет поскорее отказаться от использования традиционного ископаемого топлива для получения энергии.

Ученые считают, что спрос на водород в качестве источника чистой энергии значительно вырастет в ближайшие десятилетия. Уже к середине XXI века водород будет обеспечивать примерно треть энергетических потребностей в некоторых секторах экономики, считают авторы исследования.

Главное преимущество газообразного водорода состоит в том, что его можно добывать тогда, когда он необходим, ведь он всегда хранится в недрах Земли. При этом процесс получения энергии из водорода не требует слишком больших затрат.

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