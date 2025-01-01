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Технологии и наука

Эти миссии могут изменить представление о космосе: чего ожидать в 2025 году (фото)

Europa Clipper, исследование луны, космос, научные открытия 2025
Фото: NASA | Эти миссии могут изменить представление о космосе: чего ожидать в 2025 году

2024 год был наполнен знаковыми миссиями и важными открытиями о космосе, но следующих год будет еще более захватывающим в это плане.

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Космический аппарат Europa Clipper от NASA начал свое путешествие к спутнику Юпитера Европе. Мегаракета Starship от SpaceX совершила свою первую успешную посадку, что стало важнейшей вехой для будущих миссий в глубокий космос. Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" впервые доставил на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны. И это лишь часть достижений, которые касаются исследований космоса, которые стали знаковыми в 2024 году. Сейчас космические агентства по всему миру готовятся к еще более амбициозным миссиям. Чжэньбо Ван из Университета штата Теннесси, США, рассказал о самых захватывающих миссиях, запланированных на 2025 год, которые могут изменить представление о космосе, пишет ScienceAlert.

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Исследование Луны

Программа NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) направлена ​​на доставку научных и технологических грузов на Луну с помощью посадочных модулей частных компаний. На 2025 год у NASA запланировано несколько миссий на Луну в рамках программы CLPS с использованием модулей компаний Astrobotic, Intuitive Machines и Firefly Aerospace.

Эти миссии доставят различные научные приборы и демонстрационные технологии технологий в разные места на поверхности Луны. В частности, ученые хотят более тщательно изучить лунную геологию, а также проверить технологии, необходимые для будущих пилотируемых миссий на Луну.

посадочный модуль Луна, исследование луны, космос, научные открытия 2025 Fullscreen
На 2025 год у NASA запланировано несколько миссий на Луну в рамках программы CLPS
Фото: NASA

Исследование космоса с помощью телескопа SPHEREx

В феврале 2025 года NASA планирует отправить в космос телескоп SPHEREx. Эта обсерватория будет исследовать космос в ближнем инфракрасном свете. Этот свет полезен для наблюдения за объектами, которые слишком холодные или слишком далекие, чтобы их можно было увидеть в видимом свете.

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В феврале 2025 года NASA планирует отправить в космос телескоп SPHEREx
Фото: NASA

С помощью телескопа SPHEREx ученые планируют создать всеобъемлющую карту Вселенной, собрать данные о более чем 450 миллионах галактик, а также о более чем 100 миллионах звезд в Млечном Пути. Эти данные помогут лучше понять происхождение галактик и распределение воды и органических молекул в местах рождения новых звезд.

Изучение низкой околоземной орбиты с помощью Space Rider

Европейское космическое агентство планирует провести испытательный орбитальный полет многоразового космического самолета Space Rider в третьем квартале 2025 года. Он предназначен для проведения различных научных экспериментов на низкой околоземной орбите.

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Европейское космическое агентство планирует провести испытательный орбитальный полет многоразового космического самолета Space Rider в третьем квартале 2025 года
Фото: ESA

Ученые будут изучать, как растут растения, как ведут себя материалы и как биологические процессы происходят без влияния гравитации. Также с помощью Space Rider будут проведены испытания технологий, которые будут использоваться в будущих миссиях на Луну или Марс.

Исследование Луны с помощью M2/Resilience

В рамках японской миссии M2/Resilience, запланированной на январь 2025 года, на поверхность Луны отправятся посадочный модуль и луноход. Целью миссии является изучение лунной почвы, чтобы понять ее состав и свойства.

Ученые также проведут испытание по расщеплению воды для получения кислорода и водорода путем извлечения водяного льда из лунной поверхности. Полученные таким образом воду, кислород и водород можно использовать для обеспечения долгосрочного присутствия человека на Луне.

Сбор и доставка образцов породы с астероида

Китайская миссия "Тяньвэнь-2" направлена на сбор и доставку на Землю образцов породы с околоземного астероида и на изучение кометы. Запуск миссии запланирован на май 2025 года.

Сначала космический аппарат прибудет к околоземному астероиду (469219) Камоалева, диаметром 40-100 метров, который является квазиспутником Земли. То есть он вращается вокруг Солнца, но остается близко к Земле. Именно с поверхности этого астероида будут собраны образцы местной породы.

469219 Камоалева, исследование луны, космос, научные открытия 2025 Fullscreen
На изображении показана орбита астероида (469219) Камоалева
Фото: NASA

После доставки образцов на Землю космический аппарат полетит к комете главного пояса 311P/PANSTARRS. Эта комета расположена в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Изучение астероида и кометы улучшит понимание формирования и эволюции Солнечной системы. Также ученые надеются с помощью полученных данных выяснить происхождение воды и органических молекул на Земле.

Гравитационные маневры в Солнечной системе

В 2025 году несколько космических аппаратов, запущенных для исследования разных объектов в Солнечной системе, выполнят важные гравитационные маневры в глубоком космосе.

Гравитационный маневр используют аппараты для увеличения скорости полета, когда они подлетают близко к той или иной планете и используют ее гравитацию для своих целей. Таким образом происходит значительная экономия топлива. Также гравитационные маневры используют для замедления скорости и изменения траектории полета.

В январе 2025 году миссия BepiColombo, совершит свой шестой пролет мимо Меркурия, что поможет аппарату к ноябрю 2026 года выйти на орбиту вокруг первой планеты от Солнца. Аппарат BepiColombo должен выяснить из чего состоит Меркурий, и какую он имеет структуру.

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В январе 2025 году миссия BepiColombo, совершит свой шестой пролет мимо Меркурия, что поможет аппарату к ноябрю 2026 года выйти на орбиту вокруг первой планеты от Солнца
Фото: NASA/JPL

В марте 2025 года космический аппарат Europa Clipper, который летит изучать спутник юпитера Европу, совершит гравитационный маневр вокруг Марса. Это поможет аппарату набрать необходимую скорость, что в итоге приведет его к Европе в апреле 2030 года.

В августе 2025 года миссия JUICE пролетит мимо Венеры, что поможет аппарату набрать необходимую скорость для дальнейшего путешествия к Юпитеру. По прибытии JUICE будет изучать ледяные спутники Юпитера, чтобы выяснить, пригодны ли они для жизни.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA вышел на связь и подтвердил, что он все еще работает, после рекордного сближения с Солнцем.