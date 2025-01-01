Ці місії можуть змінити уявлення про космос: чого очікувати 2025 року (фото)

2024 рік був наповнений знаковими місіями і важливими відкриттями про космос, але наступний рік буде ще більш захопливим у цьому плані.

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Космічний апарат Europa Clipper від NASA розпочав свою подорож до супутника Юпітера Європи. Мегаракета Starship від SpaceX здійснила свою першу успішну посадку, що стало найважливішою віхою для майбутніх місій у глибокий космос. Китайський космічний апарат "Чан'е-6" уперше доставив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця. І це лише частина досягнень, які стосуються досліджень космосу, що стали знаковими у 2024 році. Наразі космічні агентства по всьому світу готуються до ще більш амбітних місій. Чженьбо Ван з Університету штату Теннессі, США, розповів про найбільш захопливі місії, заплановані на 2025 рік, які можуть змінити уявлення про космос, пише ScienceAlert.

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Дослідження Місяця

Програма NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) спрямована на доставку наукових і технологічних вантажів на Місяць за допомогою посадкових модулів приватних компаній. На 2025 рік у NASA заплановано кілька місій на Місяць у межах програми CLPS із використанням модулів компаній Astrobotic, Intuitive Machines і Firefly Aerospace.

Ці місії доставлять різні наукові прилади та демонстраційні технології технологій у різні місця на поверхні Місяця. Зокрема, вчені хочуть ретельніше вивчити місячну геологію, а також перевірити технології, необхідні для майбутніх пілотованих місій на Місяць.

На 2025 рік у NASA заплановано кілька місій на Місяць у рамках програми CLPS Фото: NASA

Дослідження космосу за допомогою телескопа SPHEREx

У лютому 2025 року NASA планує відправити в космос телескоп SPHEREx. Ця обсерваторія досліджуватиме космос у ближньому інфрачервоному світлі. Це світло корисне для спостереження за об'єктами, які занадто холодні або занадто далекі, щоб їх можна було побачити у видимому світлі.

У лютому 2025 року NASA планує відправити в космос телескоп SPHEREx Фото: NASA

За допомогою телескопа SPHEREx вчені планують створити всеосяжну карту Всесвіту, зібрати дані про більш ніж 450 мільйонів галактик, а також про більш ніж 100 мільйонів зірок у Чумацькому Шляху. Ці дані допоможуть краще зрозуміти походження галактик і розподіл води та органічних молекул у місцях народження нових зірок.

Вивчення низької навколоземної орбіти за допомогою Space Rider

Європейське космічне агентство планує провести випробувальний орбітальний політ багаторазового космічного літака Space Rider у третьому кварталі 2025 року. Він призначений для проведення різних наукових експериментів на низькій навколоземній орбіті.

Європейське космічне агентство планує провести випробувальний орбітальний політ багаторазового космічного літака Space Rider у третьому кварталі 2025 року Фото: ESA

Вчені вивчатимуть, як ростуть рослини, як поводяться матеріали і як біологічні процеси відбуваються без впливу гравітації. Також за допомогою Space Rider будуть проведені випробування технологій, які будуть використовуватися в майбутніх місіях на Місяць або Марс.

Дослідження Місяця за допомогою M2/Resilience

У рамках японської місії M2/Resilience, запланованої на січень 2025 року, на поверхню Місяця вирушать посадковий модуль і місяцехід. Метою місії є вивчення місячного ґрунту, щоб зрозуміти його склад і властивості.

Вчені також проведуть випробування з розщеплення води для отримання кисню і водню шляхом вилучення водяного льоду з місячної поверхні. Отримані таким чином воду, кисень і водень можна використовувати для забезпечення довгострокової присутності людини на Місяці.

Збір і доставка зразків породи з астероїда

Китайська місія "Тяньвень-2" спрямована на збір і доставку на Землю зразків породи з навколоземного астероїда і на вивчення комети. Запуск місії заплановано на травень 2025 року.

Спочатку космічний апарат прибуде до навколоземного астероїда (469219) Камоалєва, діаметром 40-100 метрів, який є квазісупутником Землі. Тобто він обертається навколо Сонця, але залишається близько до Землі. Саме з поверхні цього астероїда будуть зібрані зразки місцевої породи.

На зображенні показана орбіта астероїда (469219) Камоалєва Фото: NASA

Після доставки зразків на Землю космічний апарат полетить до комети головного пояса 311P/PANSTARRS. Ця комета розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Вивчення астероїда і комети поліпшить розуміння формування та еволюції Сонячної системи. Також вчені сподіваються за допомогою отриманих даних з'ясувати походження води та органічних молекул на Землі.

Гравітаційні маневри в Сонячній системі

У 2025 році кілька космічних апаратів, запущених для дослідження різних об'єктів у Сонячній системі, виконають важливі гравітаційні маневри в глибокому космосі.

Гравітаційний маневр використовують апарати для збільшення швидкості польоту, коли вони підлітають близько до тієї чи іншої планети і використовують її гравітацію для своїх цілей. Таким чином відбувається значна економія палива. Також гравітаційні маневри використовують для уповільнення швидкості та зміни траєкторії польоту.

У січні 2025 року місія BepiColombo здійснить свій шостий проліт повз Меркурій, що допоможе апарату до листопада 2026 року вийти на орбіту навколо першої планети від Сонця. Апарат BepiColombo має з'ясувати, з чого складається Меркурій, і яку він має структуру.

У січні 2025 року місія BepiColombo здійснить свій шостий проліт повз Меркурій, що допоможе апарату до листопада 2026 року вийти на орбіту навколо першої планети від Сонця Фото: Titan

У березні 2025 року космічний апарат Europa Clipper, який летить вивчати супутник юпітера Європу, здійснить гравітаційний маневр навколо Марса. Це допоможе апарату набрати необхідну швидкість, що в підсумку приведе його до Європи у квітні 2030 року.

У серпні 2025 року місія JUICE пролетить повз Венеру, що допоможе апарату набрати необхідну швидкість для подальшої подорожі до Юпітера. Після прибуття JUICE вивчатиме крижані супутники Юпітера, щоб з'ясувати, чи придатні вони для життя.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA вийшов на зв'язок і підтвердив, що він все ще працює, після рекордного зближення із Сонцем.