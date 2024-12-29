Такого ще не було: зонд NASA вижив після рекордного зближення із Сонцем і вийшов на зв'язок (відео)

Сонячний зонд "Паркер" назавжди увійшов в історію, після того, як підтвердив, що він здійснив рекордне зближення з нашою зіркою і став найшвидшим апаратом в історії.

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Сонячний зонд "Паркер", космічний апарат розміром з автомобіль, пролетів повз Сонце на відстані, еквівалентній майже 1/10 відстані між нашою зіркою і Меркурієм. Таким чином він став першим в історії космічним апаратом, який перебував так близько від Сонця. При цьому зонд NASA летів із найвищою швидкістю, яку коли-небудь мали космічні апарати. У NASA кілька днів чекали сигналу від сонячного зонда "Паркер", адже вчені хотіли дізнатися, чи вижив він після історичного дотику до Сонця, і цей сигнал було отримано. Сонячний зонд живий і продовжує свою місію, пише Space.

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Вчені з NASA офіційно підтвердили, що сонячний зонд "Паркер" назавжди увійшов в історію, після того, як встановив рекорд дальності перебування від Сонця, а також рекорд швидкості польоту в космосі. Ці рекорди були встановлені 24 грудня, коли зонд NASA, найшвидший космічний апарат в історії, наблизився до Сонця на відстань 6 млн 100 тисяч км, і летів зі швидкістю 692 тисячі км/год. Таким чином космічний апарат побив власні рекорди, встановлені раніше під час попередніх зближень з нашою зіркою.

Найшвидший космічний апарат в історії, наблизився до Сонця на відстань 6 млн 100 тисяч км, і летів зі швидкістю 692 тисячі км/год. Фото: NASA

Сонячний зонд "Паркер" перестав надсилати сигнали на Землю 20 грудня, і вчені сподівалися, що йому вдалося здійснити те, що ще ніколи не робив жоден космічний апарат. Тому раніше вчені з NASA повідомили, що зонд встановив нові рекорди, але не знали, чи вижив він під час цього близького прольоту повз Сонце.

Через кілька днів після історичної події сонячний зонд "Паркер" все ж таки зв'язався із Землею, як повідомили в NASA і тепер відомо, що його місія триває, адже він зміг вижити після дотику до Сонця. І апарат не просто вижив, а перебуває в хорошому стані.

Головну роль у тому, що сонячному зонду вдалося витримати величезну температуру під час зближення із Сонцем зіграв спеціальний захисний тепловий екран, який дає змогу витримувати апарату температур до 1370 градусів Цельсія. Вчені з NASA заявили, що під час історичного зближення із Сонцем зонду довелося витримати меншу температуру — 980 градусів Цельсія. При цьому сонячний зонд "Паркер" пролетів через зовнішні ділянки самого верхнього шару атмосфери Сонця під назвою корона. На краю корони не так спекотно, як в основній її частині, де температура сягає понад 1 млн градусів Цельсія. Для порівняння температура поверхні Сонця становить приблизно 5500 градусів Цельсія.

Навесні 2024 року сонячний зонд "Паркер" пролетів через корональний викид маси із Сонця

Одна із загадок Сонця полягає в тому, що вчені досі точно не можуть зрозуміти, чому корона Сонця, яка розташована набагато далі від ядра зірки, де знаходиться джерело тепла, ніж поверхня, має таку величезну температуру. Нові дані сонячного зонда "Паркер" мають допомогти розгадати цю загадку.

Детальніші дані про свій політ, а також попередню інформацію про умови в короні Сонця зонд NASA має передати 1 січня 2025 року. Але переважну більшість зображення, а також наукових даних космічний апарат має надіслати на Землю наприкінці січня, коли він відлетить від Сонця на безпечну відстань.

Наступного року сонячний зонд "Паркер" має ще кілька разів наблизитися до Сонця на подібну відстань, як і 24 грудня, і зібрати ще більше наукових даних про нашу зірку. Після цього його 6-річна місія буде завершена.

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