Учені визначили місце на Марсі, де можуть жити інопланетяни: вони схожі на жителів Землі

Дослідження припускає, що життя на Марсі найімовірніше існує там, де його не шукають.

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Чи є життя на Марсі? Чи було життя на Марсі в далекому минулому? На ці запитання намагаються багато років знайти відповіді вчені. Дані марсоходів показують, що на поверхні Марса мільярди років тому була вода в рідкому вигляді. Це один із головних компонентів для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Вчені вважають, що життя у вигляді мікроорганізмів могло існувати на Марсі, а можливо, існує і зараз. Але шукати його потрібно не на поверхні. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Марсохід Curiosity виявив в атмосфері Марса наявність метану, рівень якого перевищував базові показники на планеті. Але через кілька місяців цей метан зник, а потім марсохід його знову виявив раніше цього року. Вчені припустили, що рівень метану змінюється тому, що його можуть виробляти живі мікроорганізми, але велика кількість метану з якоїсь причини проявляється в різні сезони.

Попри те, що Марс мільярди років тому мав моря, озера та річки з рідкої води, зараз це пустельна та суха планета. Але в таких умовах могла б вижити група мікроорганізмів, які існують на Землі. Ці одноклітинні організми називаються метаногени і споживають водень для отримання енергії, а як побічний продукт виділяють метан. Можливо, саме ознаки наявності метаногенів виявив марсохід Curiosity, вважають учені.

Учені провели дослідження, спрямоване на те, щоб виявити на Землі умови, які були б схожі на марсіанські, де б процвітали метаногени. У результаті вони виявили три таких місця на нашій планеті.

Перше місце розташоване в корі Землі на глибині в кілька кілометрів. Там крихітні тріщини в гірській породі дозволяють текти рідкій воді.

Друге місце розташоване в озерах під крижаним щитом Антарктиди, де є рідка вода.

Третє місце — в надзвичайно солоних глибоких місцях в океані, де немає кисню.

Учені вважають, що на Марсі все ще зберігаються резервуари з рідкої води в корі планети. А під полярною крижаною шапкою Марса можуть бути озера з рідкої води. Вчені використовували дані про Марс, щоб визначити, де найімовірніше можуть процвітати метаногени на Червоній планеті, з огляду на рівень водню і солоності води.

Результати показують, що найкращим місцем для пошуку потенційного марсіанського життя є Ацидалійська рівнина. Це великий регіон, діаметром приблизно 3 000 км, розташований у північній півкулі Марса. Але вчені вважають, що шукати крихітних інопланетян потрібно не на поверхні цієї рівнини, а під нею.

Ацидалійська рівнина на Марсі — темна область зверху Фото: NASA

Учені вважають, що на глибині в кілька кілометрів під Ацидалійською рівниною температура досить висока, щоб вода могла перебувати в рідкому вигляді. Результати дослідження показують, що ця вода може мати потрібний рівень pH і солоності, а також водню для підтримання існування метаногенів.

Щоб підтвердити висновки вчених, потрібно придумати спосіб проникнути в надра Марса. Можливо, там дійсно є життя.

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