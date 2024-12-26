Протистояння Марса: коли Червону планету буде найкраще видно в нічному небі (фото)

Марс незабаром стане яскравішим, ніж будь-коли з 2022 року, оскільки він перебуватиме на одній лінії із Землею і Сонцем.

Related video

У січні 2025 року Марс наблизиться до Землі на максимальну близьку відстань із 2022 року і настане протистояння Червоної планети. Це не тільки найкращий час побачити Марс, коли він сяє найяскравіше, а й найкраща можливість для відправки космічних місій, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кожні 789 днів Марс, Земля і Сонце шикуються в одну лінію, і це явище називається протистоянням. Протистояння відбувається, коли Земля опиняється посередині між Сонцем і Марсом. Якщо протистояння Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна відбуваються майже щороку, то з Марсом усе трохи інакше.

Річ у тім, що Земля і Марс розташовані відносно близько один до одного. Земля обертається навколо Сонця за 365 днів, а Марс — за 687 днів. Тому Земля проходить між Марсом і Сонцем кожні 789 днів або раз на трохи більше, ніж 2 роки. У цей момент дві планети перебувають найближче одна до одної.

Кожні 789 днів Марс, Земля і Сонце шикуються в одну лінію і це явище називається протистоянням Фото: space.com

Під час протистояння Марс найкраще освітлюється Сонцем, а тому його дуже добре видно із Землі. Таким чином, наприклад, за допомогою аматорського телескопа можна побачити головні особливості планети: найбільший вулкан у Сонячній системі гору Олімп, величезні каньйони Долин Маринер, а також південну полярну шапку Марса. Але навіть без телескопів Марс добре видно в нічному небі навіть неозброєним оком.

Протистояння Марса настане 12 січня 2025 року, хоча ще за три дні до цього Марс уже буде досить яскравим для спостереження. Цього дня Марс наблизиться до Землі на найближчу відстань із 2022 року. Планети розділятиме 96 084 099 км. При цьому Червона планета буде найяскравішою ніж будь-коли з 2022 року. Вночі Марс виглядатиме як яскрава червона точка світла і домінуватиме на нічному небі.

Долини Маринер на Марсі — велика система каньйонів Фото: NASA

Водночас, як кажуть астрономи, протистояння Марса 2025 року буде не особливо вражаючим. Річ у тім, що відбудеться не перигелійне протистояння, коли Марс наближається до Землі, перебуваючи поблизу своєї найближчої точки до Сонця. Під час такого протистояння Марс виглядає як більша точка світла і сяє ще яскравіше. Перигелійні протистояння Марса відбуваються тільки раз на 15-17 років. Останнє таке протистояння було 2018 року, а наступне буде 2033 року.

Найкращий час для космічних місій на Марс — це період перед тим, як Марс досягне протистояння. У цей час політ до Червоної планети займає найменше часу.

Хоча протистояння Марса відбудеться в січні 2025 року, Червону планету буде добре видно в нічному небі більшу частину наступного року до листопада. Наступне протистояння Марса відбудеться 19 лютого 2027 року.

Як уже писав Фокус, вчені мають намір створити нові лазери, що працюють на сонячному світлі, які зможуть забезпечити енергією космічні апарати і бази на Місяці. Для цього вчені використовують особливість незвичайних бактерій.

Також Фокус писав про те, що на нових знімках космічних апаратів можна побачити вкриту снігом поверхню Марса. Але це не такий самий сніг, до якого ми звикли на Землі.