Орбітальні апарати NASA і ЄКА показали, який вигляд має зимовий пейзаж на Марсі (фото)
На нових знімках можна побачити сніг, який покриває поверхню Червоної планети, але він відрізняється від снігу на Землі.
Навіть незважаючи на те, що зима в Україні не радує опадами у вигляді снігу, є можливість насолодитися снігом, що вкриває поверхню Марса. Це можна зробити за допомогою фотографій, які зробили орбітальні апарати Mars Express, керований Європейським космічним агентством (ЄКА) і Mars Reconnaissance Orbiter, керований NASA, пише Space.
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Фотографії, зроблені камерою HRSC на орбітальному апараті Mars Express і камерою HiRISE на орбітальному апараті Mars Reconnaissance Orbiter, демонструють сніговий пейзаж у регіоні Australe Scopuli на Марсі, недалеко від Південного полюса Червоної планети.
Але сніг, який можна побачити на знімках, сильно відрізняється від того, що є на Землі. Насправді, це лід із вуглекислого газу, і на Південному полюсі Марса цілий рік перебуває шар льоду завтовшки 8 метрів. Варто сказати, що на Марсі холодно завжди, незалежно від сезону, а самі зображення орбітальні апарати зробили влітку, але здається, що на Червоній планеті зима, враховуючи особливості поверхні.
На фотографіях видно, що на поверхні Марса є ще й темні ділянки. Це шари пилу, які накопичилися на поверхні льоду. Цей пил зазвичай знаходиться глибоко під льодом, але часто виходить на поверхню.
Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter також побачив іній, який покриває краї пилових дюн на Марсі. Цей іній може запобігти ерозії, зберігаючи пил, з якого складаються дюни, на місці до того, як він розтане.
Оскільки сонячне світло влітку нагріває лід із вуглекислого газу на Південному полюсі Марса, лід починає сублімуватися або перетворюватися з твердого стану безпосередньо на пару. При цьому всередині льоду утворюються кишені захопленого газу.
Зрештою, тиск наростає і відбувається невелике газове виверження, яке є досить потужним, щоб викинути темний пил, що знаходиться під льодом, у повітря. Коли пил падає назад на поверхню, вітер переносить його і виникають незвичайні візерунки на поверхні планети.
Тож те, що виглядає як гарний зимовий пейзаж на цих фотографіях, насправді є динамічною літньою сценою, де газові струмені викидають пил на поверхню. І все це відбувається за температури приблизно мінус 125 градусів Цельсія.
Як уже писав Фокус, сонячний зонд "Паркер", керований NASA, доторкнувся до Сонця і встановив 2 рекорди, але поки невідомо, чи вижив він.
Також Фокус писав про те, що зонд Mars Reconnaissance Orbiter зробив зображення поверхні Марса, і вчені побачили на них посадочний модуль NASA, який вже не працює.
Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили надмасивну чорну діру в далекій галактиці, але виявилося, що вона розташована не так, як повинна.