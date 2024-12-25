Орбітальні апарати NASA і ЄКА показали, який вигляд має зимовий пейзаж на Марсі (фото)

На нових знімках можна побачити сніг, який покриває поверхню Червоної планети, але він відрізняється від снігу на Землі.

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Навіть незважаючи на те, що зима в Україні не радує опадами у вигляді снігу, є можливість насолодитися снігом, що вкриває поверхню Марса. Це можна зробити за допомогою фотографій, які зробили орбітальні апарати Mars Express, керований Європейським космічним агентством (ЄКА) і Mars Reconnaissance Orbiter, керований NASA, пише Space.

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Фотографії, зроблені камерою HRSC на орбітальному апараті Mars Express і камерою HiRISE на орбітальному апараті Mars Reconnaissance Orbiter, демонструють сніговий пейзаж у регіоні Australe Scopuli на Марсі, недалеко від Південного полюса Червоної планети.

Але сніг, який можна побачити на знімках, сильно відрізняється від того, що є на Землі. Насправді, це лід із вуглекислого газу, і на Південному полюсі Марса цілий рік перебуває шар льоду завтовшки 8 метрів. Варто сказати, що на Марсі холодно завжди, незалежно від сезону, а самі зображення орбітальні апарати зробили влітку, але здається, що на Червоній планеті зима, враховуючи особливості поверхні.

На фотографіях видно, що на поверхні Марса є ще й темні ділянки. Це шари пилу, які накопичилися на поверхні льоду. Цей пил зазвичай знаходиться глибоко під льодом, але часто виходить на поверхню.

У цій крижаній долині темні і світлі смуги являють собою шари пилу і льоду, що чергуються Фото: NASA

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter також побачив іній, який покриває краї пилових дюн на Марсі. Цей іній може запобігти ерозії, зберігаючи пил, з якого складаються дюни, на місці до того, як він розтане.

Вихори з крижаного вуглекислого газу на Південному полюсі Марса Фото: NASA

Оскільки сонячне світло влітку нагріває лід із вуглекислого газу на Південному полюсі Марса, лід починає сублімуватися або перетворюватися з твердого стану безпосередньо на пару. При цьому всередині льоду утворюються кишені захопленого газу.

Зрештою, тиск наростає і відбувається невелике газове виверження, яке є досить потужним, щоб викинути темний пил, що знаходиться під льодом, у повітря. Коли пил падає назад на поверхню, вітер переносить його і виникають незвичайні візерунки на поверхні планети.

Тож те, що виглядає як гарний зимовий пейзаж на цих фотографіях, насправді є динамічною літньою сценою, де газові струмені викидають пил на поверхню. І все це відбувається за температури приблизно мінус 125 градусів Цельсія.

Як уже писав Фокус, сонячний зонд "Паркер", керований NASA, доторкнувся до Сонця і встановив 2 рекорди, але поки невідомо, чи вижив він.

Також Фокус писав про те, що зонд Mars Reconnaissance Orbiter зробив зображення поверхні Марса, і вчені побачили на них посадочний модуль NASA, який вже не працює.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили надмасивну чорну діру в далекій галактиці, але виявилося, що вона розташована не так, як повинна.