Зонд NASA доторкнувся до Сонця і встановив 2 рекорди: поки невідомо, чи вижив він (відео)

24 грудня відбулася подія, яка назавжди увійде в історію досліджень космосу.

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24 грудня 2024 року о 13:53 за Києвом відбулася подія, на яку з нетерпінням очікували вчені з NASA. Сонячний зонд "Паркер" зробив те, чого не вдавалося жодному зонду за всю історію досліджень космосу. Апарат NASA наблизився до Сонця на найближчу відстань і набрав найбільшу швидкість польоту, пише Space.

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Нові рекорди сонячного зонда "Паркер"

Спочатку варто сказати, що вчені з NASA поки не можуть підтвердити, чи вижив сонячний зонд "Паркер", адже з ним було втрачено зв'язок якраз під час здійснення дотику до Сонця. Докази того, що він пережив близьку зустріч із Сонцем, будуть отримані тільки 27 грудня.

Проте, як припускають учені, космічному апарату вдалося побити власні рекорди:

сонячний зонд "Паркер" наблизився до Сонця на відстань 6,1 млн км, при цьому він пролетів через розпечену корону Сонця (температура сягає мільйона градусів і більше), тобто зовнішню частину атмосфери нашої зірки;

сонячний зонд "Паркер" летів зі швидкістю 692 000 км/год, що приблизно в 300 разів швидше за швидкість військових реактивних винищувачів.

Уже 22 раз із 2018 року зонд NASA підлетів близько до Сонця і має здійснити ще щонайменше два подібних зближення у 2025 році: 22 березня і 19 червня. Очікується, що він рухатиметься з такою самою швидкістю, хоча може перебувати трохи далі від Сонця.

Уже 22 раз із 2018 року зонд NASA підлетів близько до Сонця і має здійснити ще щонайменше два подібних зближення у 2025 році: 22 березня і 19 червня Фото: NASA

Ще жоден космічний апарат в історії не перебував на такій близькій відстані від нашої зірки і не набирав такої великої швидкості. Найшвидшим штучним об'єктом сонячний зонд "Паркер" став 21 вересня 2023 року, коли зміг набрати швидкість 635 266 км/год.

За словами вчених з NASA, за кілька днів вони сподіваються отримати підтвердження того, що рекордний зонд вижив під час близької зустрічі з Сонцем, а також зможуть уточнити рекордні показники відстані та швидкості. Наприклад, передбачалося, що сонячний зонд "Паркер" може набрати швидкість у 700 000 км/год під час зближення із Сонцем 24 грудня.

Секрет Сонця, який має розгадати сонячний зонд "Паркер"

Встановлення рекордів — це лише побічний продукт набагато важливішої місії зонда NASA. Вчені сподіваються, що прилади апарату зібрали нові дані про сонячну корону під час дуже близького обльоту Сонця.

Ці дані мають допомогти вирішити давню загадку корони Сонця: чому її температура становить понад 1 млн градусів Цельсія, якщо вона розташована набагато далі від ядра зірки, ніж поверхня Сонця, температура якої становить 5500 градусів Цельсія?

Ці дані мають допомогти вирішити давню загадку корони Сонця: чому її температура становить понад 1 млн градусів Цельсія, якщо вона розташована набагато далі від ядра зірки, ніж поверхня Сонця, температура якої становить 5500 градусів Цельсія? Фото: NASA

Стандартна модель зірок припускає, що чим ближче шар зірки знаходиться до ядра, яке створює енергію за допомогою термоядерного синтезу, тим він гарячіший. Усі шари Сонця підкоряються цьому правилу, за винятком корони. Вона розташована приблизно на 1,5 млн км далі від ядра, ніж поверхня Сонця і все ж надзвичайно гаряча. Це означає, що має існувати якийсь механізм, який нагріває сонячну корону.

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