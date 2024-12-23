Подорож у часі має неприємний побічний ефект для людини: що з'ясували фізики

У загальній теорії відносності замкнута часоподібна крива — це петля в просторі-часі, яка може дозволити подорожувати назад у часі.

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Уявіть собі, що у вас з'явилася можливість подорожувати назад у часі. Але після повернення в сьогодення виявиться, що ви нічого не можете згадати про це. Фізики вважають, що це реальний наслідок, з яким можуть зіткнутися мандрівники в часі. Дослідження опубліковано в журналі Classical and Quantum Gravity, пише Interesting Engineering.

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Досі фізики фокусували свою увагу на можливості подорожі в часі, але майже не звертали увагу на те, що відбувається з людиною, коли вона повертається в сьогодення. Автори нового дослідження вважають, що подорожі в часі супроводжуються деякими своєрідними побічними ефектами. Фізики вважають, одним з основних наслідків подорожі в часі може бути те, що будь-які спогади, накопичені під час переміщення вздовж замкнутої часоподібної кривої, будуть стерті.

Замкнута часоподібна крива — це концепція в загальній теорії відносності Ейнштейна, де за певних умов простір-час утворює петлі. Ці петлі призводять до створення шляхів у просторі-часі, які повертаються у свою початкову точку, що дає змогу подорожувати в часі в більш ранню точку.

За словами вчених, коли людина мандрує назад у часі та повертається в сьогодення, то, згідно з другим законом термодинаміки, ентропія або ступінь безладу в системі завжди збільшується з часом. Цей процес не можна легко повернути назад, адже це означатиме зменшення ентропії, чого природним чином не відбувається у Всесвіті.

Фізики вважають, що, коли людина мандрує замкненою часоподібною кривою, переходячи з теперішнього в минуле, а потім повертаючись у теперішнє, її ентропія має спершу збільшитися, сягнути піку, а потім повернутися до того ж рівня.

Автори нового дослідження вважають, що подорожі в часі супроводжуються деякими своєрідними побічними ефектами Фото: sky

Згідно з дослідженням, після того, як ентропія досягає свого піку, і мандрівник у часі повертається в сьогодення, безлад починає зменшуватися, і внаслідок цього всі термодинамічні процеси, включно з біологічними процесами, як от формування пам'яті, повертаються назад. Тому людина навряд чи згадає що-небудь зі своєї подорожі в минуле, оскільки її спогади будуть стерті на той час, як вона повернеться в сьогодення.

Можна подумати, що якщо не можна запам'ятати свою подорож у минуле, то можна сфотографувати події, а потім подивитися світлини і все згадати. Але фізики кажуть, що другий закон термодинаміки можна застосувати не тільки до людей, а й до машин та інших неживих об'єктів. Тому, якщо людина збереже дані, наприклад, на своєму смартфоні під час подорожі в часі, то вони також, найімовірніше, будуть стерті, щойно людина повернеться в сьогодення.

Також автори дослідження дійшли висновку, що наручний годинник людини може показувати неправильний час під час переміщення в часі, тому що він призначений тільки для лінійного ходу. Хоча теоретично подорож у часі можлива, у людей немає способу переміщатися в минуле, а отже, не можна перевірити висновки фізиків.

Як уже писав Фокус, фізики виявили "магію" в найважчих частинках у Всесвіті. Вчені побачили унікальну властивість квантових систем в одному зі стандартних методів виробництва частинок на Великому адронному колайдері.

Також Фокус писав про те, що говорить наука з приводу того, у що розширюється Всесвіт, якщо він нескінченний? Проблема в тому, що Всесвіту нема у що розширюватися, адже за його межами нічого немає.