Путешествие во времени имеет неприятный побочный эффект для человека: что выяснили физики

В общей теории относительности замкнутая времениподобная кривая — это петля в пространстве-времени, которая может позволить путешествовать назад во времени.

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Представьте себе, что у вас появилась возможность путешествовать назад во времени. Но после возвращения в настоящее окажется, что вы ничего не можете вспомнить об этом. Физики считают, что это реальное последствие, с которым могут столкнуться путешественники во времени. Исследование опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет Interesting Engineering.

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До сих пор физики фокусировали свое внимание на возможности путешествия во времени, но почти не обращали внимание на то, что происходит с человеком, когда он возвращается в настоящее. Авторы нового исследования считают, что путешествия во времени сопровождаются некоторыми своеобразными побочными эффектами. Физики считают, одним из основных последствий путешествия во времени может быть то, что любые воспоминания, накопленные во время перемещения вдоль замкнутой времениподобной кривой, будут стерты.

Замкнутая времениподобная кривая — это концепция в общей теории относительности Эйнштейна, где при определенных условиях пространство-время образует петли. Эти петли приводят к созданию путей в пространстве-времени, которые возвращаются в свою начальную точку, что позволяет путешествовать во времени в более раннюю точку.

По словам ученых, когда человек путешествует назад во времени и возвращается в настоящее, то, согласно второму закону термодинамики, энтропия или степень беспорядка в системе всегда увеличивается со временем. Этот процесс нельзя легко обратить вспять, ведь это будет означать уменьшение энтропии, чего естественным образом не происходит во Вселенной.

Физики считают, что, когда человек путешествует по замкнутой времениподобной кривой, переходя из настоящего в прошлое, а затем возвращаясь в настоящее, его энтропия должна сначала увеличиться, достичь пика, а затем вернуться к тому же уровню.

Авторы нового исследования считают, что путешествия во времени сопровождаются некоторыми своеобразными побочными эффектами Фото: New Scientist

Согласно исследованию, после того, как энтропия достигает своего пика, и путешественник во времени возвращается в настоящее, беспорядок начинает уменьшаться, и в результате все термодинамические процессы, включая биологические процессы, такие как формирование памяти, обращаются вспять. Поэтому человек вряд ли вспомнит что-либо из своего путешествия в прошлое, поскольку его воспоминания будут стерты к тому времени, как он вернется в настоящее.

Можно подумать, что если нельзя запомнить свое путешествие в прошлое, то можно сфотографировать события, а затем посмотреть фотографии и все вспомнить. Но физики говорят, что второй закон термодинамики применим не только к людям, но и к машинам и другим неживым объектам. Поэтому, если человек сохранит данные, например, на своем смартфоне во время путешествия во времени, то они также, скорее всего, будут стерты, как только человек вернется в настоящее.

Также авторы исследования пришли к выводу, что наручные часы человека могут показывать неправильное время во время перемещения во времени, потому что они предназначены только для линейного хода. Хотя теоретически путешествие во времени возможно, у людей нет способа перемещаться в прошлое, а значит нельзя проверить выводы физиков.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили "магию" в самых тяжелых частицах во Вселенной. Ученые увидели уникальное свойство квантовых систем в одном из стандартных методов производства частиц на Большом адронном коллайдере.

Также Фокус писал о том, что говорит наука по поводу того, во что расширяется Вселенная, если она бесконечна? Проблема в том, что Вселенной не во что расширяться, ведь за ее пределами ничего нет.