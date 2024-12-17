Дуже змінився: орбітальний зонд виявив на Марсі непрацюючий апарат NASA (фото)

Посадковий модуль InSight, який зробив багато важливих відкриттів на Червоній планеті, тепер майже не відрізнити від навколишнього середовища.

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Вчені з NASA отримали нові знімки поверхні Марса, які зробив за допомогою камери HiRISE орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter. На знімках видно посадковий модуль InSight, що вийшов з ладу 2 роки тому. За ці роки модуль, який зробив багато важливих відкриттів на Червоній планеті, сильно змінився, пише Phys.

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Після приземлення на Марсі в листопаді 2018 року посадковий модуль InSight першим виявив землетруси на Марсі, а також допоміг виявити структуру кори, мантії та ядра Червоної планети. У грудні 2022 року NASA завершило місію посадкового модуля, адже його сонячні панелі вкрилися надто великою кількістю пилу і апарат не міг більше заряджати свої батареї. Вчені сподівалися, що вітер зможе видалити хоча б частину пилу, щоб InSight зміг продовжити роботу, але цього не сталося.

У грудні 2022 року NASA завершило місію посадкового модуля, адже його сонячні панелі вкрилися занадто великою кількістю пилу Фото: Titan

З 2018 по 2022 рік вчені з NASA використовували орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter і бортові камери InSight, щоб оцінити, скільки пилу осідає на сонячних панелях посадкового модуля. Нові зображення дали змогу не тільки побачити знову сам посадковий модуль, а й оцінити кількість пилу, який осів за останні 2 роки на сонячних панелях. Аналіз даних показав, що пилу накопичилося так багато, що тепер InSight складно відрізнити від довкілля, адже він набув такого самого червонувато-коричневого відтінку, що й поверхня Марса.

У центрі зображення видно посадковий модуль InSight. Знімок орбітального зонда Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Нові дані також допомогли вченим отримати уявлення про те, як за ці роки змінилося місце посадки InSight. За словами вчених з NASA, спостереження за тим, скільки пилу накопичується на поверхні і скільки його забирають вітер і пилові вихори, допомагають більше дізнатися про марсіанський вітер, про цикли появи пилу та інші процеси, які формують поверхню Червоної планети.

Переміщення марсіанського пилу впливає як на поверхневий ландшафт, так і на тонку атмосферу Червоної планети. Вивчення цього пилу допомагає вченим зрозуміти не лише природу Марса, а й дає можливість краще підготуватися до майбутніх місій. Адже цей пил суттєво впливає на роботу сонячних панелей, а також може серйозно забруднити різні складові безпілотних апаратів.

Останній знімок на Марсі посадкового модуля InSight Фото: NASA

Ще коли InSight працював, то вчені зіставляли знімки пилових бур, зроблені Mars Reconnaissance Orbiter з орбіти навколо Марса, з даними датчиків вітру посадкового модуля. У результаті вчені з'ясували, що пилові бурі затихають на Марсі взимку і знову посилюються влітку.

Зображення поверхні Марса, зроблені камерою HiRISE, раніше допомогли вченим краще вивчити поверхню Червоної планети. Чим більше кратерів на поверхні, тим вона старша. Адже на Марсі немає руху літосферних плит, а тому поверхня залишається майже незмінною з плином часу. Розуміння того, як швидко пил покриває кратери, допомагає визначити їхній вік.

Нові знімки також показали, що сліди, залишені вихлопами двигуна InSight під час посадки, також майже зникли, адже їх вкрив пил і вони мають червонуватий відтінок, хоча раніше були більш помітними і темно-коричневими.

Фокус уже писав про те, що в NASA розпочали розробку нового літального апарату, за допомогою якого планується проводити більш ефективні дослідження Марса. Цей вертоліт розміром з позашляховик зможе літати над поверхнею Марса, при цьому долаючи щодня майже 3 км відстані.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили квантові шрами і це може назавжди змінити технології. Через сорок років після створення теорії про квантові шрами фізики вперше спостерігали це явище.