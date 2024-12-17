Очень изменился: орбитальный зонд обнаружил на Марсе неработающий аппарат NASA (фото)

Посадочный модуль InSight, который сделал много важных открытий на Красной планете, теперь почти не отличить от окружающей среды.

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Ученые из NASA получили новые снимки поверхности Марса, которые сделал с помощью камеры HiRISE, орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках виден вышедший из строя 2 года назад посадочный модуль InSight. За эти годы модуль, сделавший много важных открытий на Красной планете, сильно изменился, пишет Phys.

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После приземления на Марсе в ноябре 2018 года посадочный модуль InSight первым обнаружил землетрясения на Марсе, а также помог выявить структуру коры, мантии и ядра Красной планеты. В декабре 2022 года NASA завершило миссию посадочного модуля, ведь его солнечные панели покрылись слишком большим количеством пыли и аппарат не мог больше заряжать свои батареи. Ученые надеялись, что ветер сможет удалить хотя бы часть пыли, чтобы InSight смог продолжить работу, но этого не произошло.

В декабре 2022 года NASA завершило миссию посадочного модуля, ведь его солнечные панели покрылись слишком большим количеством пыли Фото: NASA/JPL

С 2018 по 2022 год ученые из NASA bиспользовали орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter и бортовые камеры InSight, чтобы оценить, сколько пыли оседает на солнечных панелях посадочного модуля. Новые изображения позволили не только увидеть снова сам посадочный модуль и оценить количество пыли, которая осела за последние 2 года на солнечных панелях. Анализ данных показал, что пыли накопилось так много, что теперь InSight сложно отличить от окружающей среды, ведь он приобрел тот же красновато-коричневый оттенок, что и поверхность Марса.

В центре изображения виден посадочный модуль InSight. Снимок орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Новые данные также помогли ученым получить представление о том, как за эти годы изменилось мест посадки InSight. По словам ученых из NASA, наблюдение за тем, сколько пыли накапливается на поверхности и сколько ее уносят ветер и пылевые вихри, помогают больше узнать о марсианском ветре, о циклах появления пыли и других процессах, которые формируют поверхность Красной планеты.

Перемещение марсианской пыли влияет как над поверхностный ландшафт, так и на тонкую атмосферу Красной планеты. Изучение этой пыли помогает ученым понять не только природу Марса, но и дает возможность лучше подготовиться к будущим миссиям. Ведь эта пыль существенно влияет на работу солнечных панелей, а также может серьезно загрязнить разные составляющие беспилотных аппаратов.

Последний снимок на Марсе посадочного модуля InSight Фото: NASA

Еще когда InSight работал, то ученые сопоставляли снимки пылевых бурь, сделанные Mars Reconnaissance Orbiter с орбиты вокруг Марса, с данными датчиков ветра посадочного модуля. В результате ученые выяснили, что пылевые бури затихают на Марсе зимой и снова усиливаются летом.

Изображения поверхности Марса, сделанные камерой HiRISE, ранее помогли ученым лучше изучить поверхность Красной планете. Чем больше кратеров на поверхности, тем она старше. Ведь на Марсе нет движения литосферных плит, а потому поверхность остается почти неизменной с течением времени. Понимание того, как быстро пыль покрывает кратеры, помогает определить их возраст.

Новые снимки также показали, что следы, оставленные выхлопами двигателя InSight при посадке, также почти исчезли, ведь их покрыла пыль и они имеют красноватый оттенок, хотя ранее были более заметными и темно-коричневыми.

Фокус уже писал о том, что в NASA начали разработку нового летательного аппарата, с помощью которого планируется проводить более эффективные исследования Марса. Этот вертолет размером с внедорожник сможет летать над поверхностью Марса, при этом преодолевая каждый день почти 3 км расстояния.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили квантовые шрамы и это может навсегда изменить технологии. Спустя сорок лет после создания теории о квантовых шрамах физики впервые наблюдали это явление.