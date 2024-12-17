Размером с внедорожник: NASA показало новый вертолет для полетов на Марсе (видео)

Первый в истории вертолет на Марсе уже не может летать, и в NASA занялись разработкой более мощного летательного аппарата.

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Вертолет Ingenuity, созданный NASA, стал первым аппаратом, который совершал полеты над поверхностью Марса в течение почти 3 лет. Таким образом ученые доказали, что полеты на Марсе возможны. Но Ingenuity еще в январе этого года после неудачной посадки повредил лопасти несущего винта и уже никогда не сможет летать. Хотя этот вертолет продолжает работать, но теперь выполняет другие задачи. NASA показало вертолет следующего поколения, названный Mars Chopper, который должен заменить Ingenuity на Марсе, пишет Interesting Engineering.

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В NASA сообщили, что сейчас началась ранняя стадия разработки и проектирования нового марсианского вертолета размером с внедорожник под названием Mars Chopper

В NASA сообщили, что сейчас началась ранняя стадия разработки и проектирования нового марсианского вертолета размером с внедорожник под названием Mars Chopper. Если все пойдет по плану, то этот летательный аппарат выведет исследования Красной планеты на совершенно новый уровень.

Известно, что Mars Chopper будет намного больше, чем Ingenuity и вместо одного несущего винта будет иметь шесть, каждый из которых будет оснащен шестью лопастями. Такая конструкция позволит вертолету Mars Chopper совершать более длительные полеты на Марсе и преодолевать до 3 км расстояния в день. Ученые из NASA говорят, что этот вертолет будет оснащен большим количеством научных приборов, чем Ingenuity, что позволит улучшить исследования как атмосферы, так и поверхности Красной планеты.

Mars Chopper будет намного больше, чем Ingenuity и вместо одного несущего винта будет иметь шесть, каждый из которых будет оснащен шестью лопастями Фото: NASA

С помощью вертолета Mars Chopper ученые смогут быстро исследовать большие участки поверхности Марса, а особенно те, к которым не могут добраться марсоходы. По словам ученых, новый вертолет будет иметь возможность совершать посадку в автономном режиме, без управления с Земли.

Атмосфера Марса очень тонкая и имеет низкую плотность, а потому совершать полеты на Красной планете очень сложно. Но вертолет Ingenuity доказал, что это возможно и теперь ученые из NASA собираются совершить технологический прорыв, чтобы сделать полеты Mars Chopper еще более эффективными.

Вертолет Ingenuity Фото: NASA

Новый вертолет сможет делать снимки поверхности Марса с высоким разрешением, что поможет лучше понять геологические особенности планеты. В отличие от марсоходов новый вертолет сможет быстрее изучать разные участки поверхности Марса и проводить более сложные исследования. Также Mars Chopper сможет выступать в качестве проводника для будущих марсоходов, чтобы показывать им самые безопасные места для перемещения. Возможно, этот вертолет также поможет выявить лучшие места для посадки астронавтов.

Пока что в NASA не назвали точные сроки, когда будет завершено создание нового марсианского вертолета Mars Chopper и когда он сможет отправиться на Красную планету.

Первый полет вертолет Ingenuity совершил в апреле 2021 года

Напоминаем, что вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале 2021 года внутри марсохода Perseverance. В апреле того же года вертолет совершил первый полет и ученые из NASA ожидали, что в течение месяца он полетит еще 4 раза. Но в результате Ingenuity превзошел все ожидания ученых. Он летал на Марсе в течение почти трех лет, совершил 72 полета (во время последнего он неудачно приземлился и закончил свою основную миссию), находился в воздухе в течение 128 минут и преодолел расстояние в почти 18 км.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA представили результаты расследования катастрофы вертолета Ingenuity и выяснили, что же с ним произошло на самом деле во время последнего злополучного полета в январе этого года. Также стало известно, что теперь вертолет, который не может летать, находясь на поверхности Марса, продолжает собирать данные об окружающей среде.

Также Фокус писал о том, что у этой красной гигантской звезды есть пятна, которые больше нашего Солнца. Ученые называют XX Треугольника самой пятнистой звездой на небе.