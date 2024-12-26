Единственное в своем роде: ювелиры создали космическое кольцо из "сувениров" с самой Луны (фото)

Заказчик Джон Месик ловил детали для своего украшения на аукционах. Ювелир отметил, что изделие стало самым ценным из всех, которые создавала его команда.

Related video

Американские ювелиры создали уникальное обручальное кольцо, которое содержит частичку комического корабля "Аполлон-11" и лунный метеорит. Об этом 25 декабря сообщили в издании Space.

Украшение создали мастера Honest Hands Ring Co. по заказу Джона Месика. Одним из элементов дизайна стала полоска золотистой термической полиамидной ленты, которая в 1969 году совершила первое путешествие астронавтов на Луну. Другая деталь — лунный метеорит.

"Мы изготавливали тысячи колец раньше, но никогда с чем-то таким редким. Это было самое стрессовое кольцо, которое мы когда-либо брали", — поделился владелец ювелирной компании Бен Бонсуорт.

Заказчик работал менеджером по планированию в астрономической компании Lockheed Martin, которая является одним из главных подрядчиков программы NASA "Артемида". Она обеспечивает космический корабль "Орион", которым планируют впервые за более чем 50 лет снова высадить астронавтов на Луне.

Золотистую ленту, которая летала на Луну, приобрели на аукционе. Месик рассказал, что столько материала для обручального кольца не нужно, поэтому остаток он планирует использовать для декора своего дома.

Лента, использованная для создания обручального кольца Фото: Honest Hands Ring Co.

Космический корабль "Аполлон-11" состоял из командного модуля под названием "Колумбия" и лунного модуля "Орел". Аппарат "Колумбия" был покрыт алюминиевым ламинатом, снаружи лента была серебристого цвета, чтобы отражать солнечные лучи. Под этим слоем был золотой, который отводил радиацию. Оба слоя помогали с регуляцией температуры во время путешествия на Луну и обратно.

Когда "Колумбия" вернулась на землю, из-за интенсивного тепла часть ленты сгорела. Когда аппарат упал в океан, часть покрытия отслоилась и стала легкой мишенью для членов команды, которые хотели оставить себе сувенир на память о приключении.

Модуль "Колумбия" поднимают на эвакуационный корабль после падения с Луны Фото: NASA

Лунные камни, собранные астронавтами, являются национальным достоянием, поэтому они никому не доступны. Однако есть и другие куски Луны, которые упали на Землю как метеориты, их можно легально приобрести. Тот метеорит, который выкупил Месик, приземлился в Алжире в 2022 году.

"Это все свелось к этому моменту, когда мы готовимся отрезать кусок истории НАСА и Америки. Я думаю, что это, безусловно, самая ценная вещь, которую вырезали раньше", — подчеркнул Бонсуорт.

В Denver 7 отметили, что команда Honest Hands Ring Co. насчитывает всего три человека. Их специализация — кольца на заказ для клиентов со всего мира, которые содержат важные предметы и памятные вещи. В частности, ювелиры уже интегрировали ранее в украшения виниловую пластинку, жетон и даже полевую грязь с бейсбольной игры.

Бонсуорт начал бизнес в собственном гараже в начале 2018 года. Когда продажи выросли, команде понадобилось отдельное помещение.

Месик рассказал, что месяцами ждал аукцион, который позволил бы добыть частичку "Аполлона-11". Он признается, что "немного переплатил", но считает результат того стоил.

По данным СМИ, в детстве Месик мечтал стать астронавтом, но в итоге выбрал более традиционный путь — инженерию. Ему удалось связать себя с желанной сферой, хоть и без путешествий в космос.

Бонсуорт сообщил, что кольцо разрабатывалось неделями, а на его создание ушло всего 4-5 дней.

Напомним, путешественник Дрю Бински побывал в "самом узком городе в мире". Уникальный населенный пункт постоянно сталкивается с угрозами наводнений и землетрясений, стихийные бедствия стали для местных привычным явлением.

Молодая пара приобрела свой первый дом и взялась за ремонт. Во время работ супруги наткнулись на загадочный подвал, которого не было в документах.