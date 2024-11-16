Мужчина нашел на территории дома золото: как оказалось, это еще не самое интересное (фото)

Пользователи сети считают, что кольцо украло, а потом потеряло какое-то животное или, скорее всего, птица. Однако никто точно не знает правды.

Мужчина из канадской провинции Альберта сгребал листья на своем газоне и наткнулся на неожиданную находку — золотое обручальное кольцо. Когда он рассказал об этом на одном из Reddit-форумов, то пользователи сети начали делиться различными теориями и предположениями о том, как украшение могло туда попасть.

Комментаторы считают, что кольцо, вероятно, украло, а затем потеряло какое-то животное или, скорее всего, птица.

"Спросите бывшего владельца дома, возможно, он потерял кольцо или же его могло украсть какое-то животное", — написал один из участников обсуждения под опубликованным фото.

Многие люди согласились с этим мнением, добавив, что кольцо могла украсть сорока или ворона.

"Вороны подбирали мячи для гольфа из соседского двора (не спрашивайте меня об этом) и бросали их на нашу дорожку. То же самое они делали с куриными яйцами соседей", — отметил еще один юзер.

Житель Канада нашел украшение, когда сгребал листья Фото: Reddit

Однако дискуссия на этом не закончилась. Другие пользователи начали выдвигать свои предположения:

"Сценарий 1: Мужчина снял обручальное кольцо перед встречей со своей любовницей в вашем дворе. Сценарий 2: Женщина выбросила свое обручальное кольцо в вашем дворе после развода";

"Очевидно, что ваша жена изменяет вам с женатым мужчиной. Вы возвращаетесь домой раньше, ему пришлось перепрыгивать через забор, и обручальное кольцо, наверное, выпадает у него из кармана", — описал одну из возможных версий следующий интернет-пользователь;

Еще один комментатор написал: "Одна из ваших соседок изменила мужу, а тот снял обручальное кольцо посреди ссоры и забросил его так далеко, как только смог. Напоминаю, что 48% браков распадаются";

"Мое обручальное кольцо потерялось где-то в начале пандемии. Я сняла его, чтобы приготовить свиные отбивные на гриле, и с тех пор кольцо никто не видел", — рассказала о своей потере другая участница форума.

Кстати, обручальные кольца, как правило, являются ценной покупкой. По данным World Metrics, средняя стоимость такого украшения в США достигает $5000, а мировая индустрия этих ювелирных изделий оценивается в 18 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что житель австралийского штата Виктория, вооружившись лишь бюджетным металлоискателем, обнаружил в "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг, в котором было 2,6 кг золота.

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