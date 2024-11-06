"Открытие всей жизни": охотник за сокровищами нашел в земле золото (фото)

Джонатан Нидхэм пытается выяснить, имеет ли этот кусок золота естественное происхождение или же был переплавлен, поскольку от этого зависит его цена.

Related video

54-летний хирург на пенсии Джонатан Нидхэм сделал "открытие всей своей жизни", найдя на границе Стаффордшира и Дербишира золотой самородок в форме Великобритании. Мужчина убежден, что драгоценный металл образовался естественным образом под землей. Своим опытом он делится на YouTube.

Сейчас британец пытается выяснить, этот кусок золота длиной 3 см, шириной более 1 см и весом 10,3 г имеет естественное происхождение или же был переплавленным, поскольку от этого зависит его цена. Например, самородок в виде сплава может стоить около 800 фунтов стерлингов, а если это необработанный металл, то гораздо больше.

Не мог поверить

"Сначала не мог в это поверить. Искал золото раньше, но не ожидал, что найду. Когда вы занимаетесь поиском сокровищ в Англии, то увидеть настоящее золото — это исключительное событие", — рассказывает Джонатан.

Сейчас он планирует вернуться в тот же район, чтобы выяснить, есть ли там подобные золотые слитки.

Джонатан убежден, что драгоценный металл образовался естественным образом Фото: SWNS

"Буду очень тщательно проверять территорию, чтобы найти еще что-то, потому что это удивительная находка", — добавил охотник за сокровищами, который увлекается историей и артефактами.

Кстати, в прошлом году Джонатан нашел изделие бронзового века — 3000-летнюю застежку для платья или плаща на небольшом участке в Стаффе. Тогда он сказал, что это находка на миллиард.

Мечтал искать сокровища

Джонатан мечтал стать кладоискателем на протяжении нескольких десятилетий, насмотревшись телепередач об уникальных исторических находках. Он увлекается древней историей и обожает смотреть детективы, но до выхода на пенсию всегда был слишком занят на работе. Однако теперь его хобби превратилось в профессию.

"Это единственное, чем я занимаюсь — ищу сокровища", — подытожил Нидхэм, который также ведет собственный канал на YouTube под названием The Detector-hist, где делится своими приключениями.

Джонатан мечтал стать кладоискателем на протяжении нескольких десятилетий Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что житель австралийского штата Виктория, вооружившись лишь бюджетным металлоискателем, обнаружил в "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг, в котором было 2,6 кг золота. "Золотым треугольником Виктории" называют район, простирающийся между Балларатом, Бендиго и Сен-Арно.

Кроме того, стюардессу арестовали за контрабанду почти одного килограмма золота: перед рейсом из Маската (Оман) в Каннур (Индия) она спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.