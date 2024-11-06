"Відкриття всього життя": мисливець за скарбами знайшов у землі поклади золота (фото)

Джонатан Нідхем намагається з’ясувати, чи цей шматок золота має природне походження чи таки був переплавленим, оскільки від цього залежить його ціна.

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54-річний хірург на пенсії Джонатан Нідхем зробив "відкриття всього свого життя", знайшовши на кордоні Стаффордширу та Дербіширу золотий самородок у формі Великої Британії. Чоловік переконаний, що дорогоцінний метал утворився природним чином під землею. Своїм досвідом він ділиться на YouTube.

Зараз британець намагається з’ясувати, чи цей шматок золота завдовжки 3 см, завширшки понад 1 см та вагою 10,3 г має природне походження чи таки був переплавленим, оскільки від цього залежить його ціна. Наприклад, самородок у вигляді брухту може коштувати близько 800 фунтів стерлінгів, а якщо це необроблений метал, то набагато більше.

Не міг повірити

"Спершу не міг у це повірити. Шукав золото раніше, але не очікував, що знайду. Коли ви займаєтеся пошуком скарбів в Англії, то побачити справжнє золото — це виняткова подія", — розповідає Джонатан.

Наразі він планує повернутися в той самий район, щоб з’ясувати, чи є там подібні золоті злитки.

Джонатан переконаний, що дорогоцінний метал утворився природним чином Фото: SWNS

"Буду дуже ретельно перевіряти територію, щоб знайти ще щось, бо це дивовижна знахідка", — додав мисливець за скарбами, який захоплюється історією та артефактами.

До речі, минулого року Джонатан знайшов виріб бронзової доби — 3000-річну застібку для сукні або плаща на невеликій ділянці у Стаффсі. Тоді він сказав, що це знахідка на мільярд.

Мріяв шукати скарби

Джонатан мріяв стати шукачем скарбів упродовж кількох десятиліть, надивившись телепередач про унікальні історичні знахідки. Він захоплюється стародавньою історією та обожнює дивитися детективи, але до виходу на пенсію завжди був надто зайнятим на роботі. Однак тепер його хобі перетворилося на професію.

"Це єдине, чим я займаюся — шукаю скарби", — підсумував Нідхем, який також веде власний канал на YouTube під назвою The Detector-hist, де ділиться своїми пригодами.

Джонатан мріяв стати шукачем скарбів упродовж кількох десятиліть Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота. "Золотим трикутником Вікторії" називають район, що простягається між Балларатом, Бендіго та Сен-Арно.

Крім того, стюардесу заарештували за контрабанду майже одного кілограма золота: перед рейсом з Маската (Оман) до Каннура (Індія) вона сховала дорогоцінний метал у своїй прямій кишці.