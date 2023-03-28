Мужчина с дешевым металлоискателем случайно нашел 2,6 кг золота

По словам эксперта Даррена Кампа, работающего в золотодобывающей индустрии более 40 лет, ничего подобного он раньше не видел.

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Житель австралийского штата Виктория, вооружившись всего лишь бюджетным металлоискателем, обнаружил в "золотом треугольнике" слиток весом 4,6 кг, в котором было 2,6 кг золота. "Золотым треугольником Виктории" называют район, простирающийся между Балларатом, Бендиго и Сен-Арно, пишет NCA NewsWire.

Мужчина, который не пожелал называть свое имя, решил узнать, насколько ценна его находка, и отнес камень в офис Lucky Strike Gold в Джилонге для оценки. Продавец геологоразведочного оборудования и эксперт Даррен Камп, осмотрев принесенный камень, выявил, что в нем содержится 2,6 кг чистого золота.

"Он вытащил этот камень из своего рюкзака и, бросив его мне в руку, сказал: "Как вы думаете, он стоит 10 000 долларов?" Как только он попал мне в руки, я сказал: "Попробуй 100 000 долларов… Это одна из тех вещей, которые меняют жизнь". Когда он бросил его мне в руку, у меня отвисла челюсть", – рассказал журналистам Камп.

В камне весом 4,6 кг было 2,6 кг чистого золота Фото: Lucky Strike Gold

По словам эксперта, работающего в золотодобывающей промышленности уже 43 года, это самый большой самородок, который он когда-то видел. Еще больше его удивил тот факт, что камень найден с помощью дешевого металлоискателя. Учитывая, что небольшие самородки золота могут стоить до 1000 долларов, такой обойдется в очень крупную сумму, не менее 240 тысяч долларов.

Он подчеркнул, что поиски золота сейчас привлекают все больше молодежи.

"Если бы вы спросили меня несколько лет назад, я бы сказал, что средний возраст для этого хобби – 50 лет и старше. Но теперь мы видим, что многие люди в возрасте от 20 до 30 лет делают это", – сказал Камп.

"Золотой треугольник Виктории"

Этот район на севере центральной части Виктории простирается между Балларатом, Бендиго и Сент-Арно, охватывая небольшие города между ними, такие как Дейлсфорд, Мэриборо и Каслмейн. Во время золотой лихорадки 1850-х годов в этих населенных пунктах появилось много красивых зданий, которые сейчас функционируют как музеи, галереи и кафе. Золотые самородки из этого региона славились своим количеством, размером и чистотой, большинство из которых были аллювиальными, то есть найдены в ручьях или руслах рек.

"Золотой треугольник Виктории" Фото: Victoria state government

Самый большой самородок, найденный в этом регионе, был обнаружен в 1869 году недалеко от Молиагула. Он весил 72 кг, и сегодня его цена – примерно 6,8 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что самый большой серебряный самородок из когда-либо найденных весил больше, чем американский бизон.