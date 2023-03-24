Самый большой серебряный самородок из когда-либо найденных весил больше, чем американский бизон

Золото может занимать первое место и быть сюжетной линией каждого большого фильма о поисках сокровищ, однако именно серебряный самородок достиг невероятных размеров и веса в 1 061 кг.

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В 1860-х годах серебро было обнаружено в Аспене, штат Колорадо, США. Позже здесь появилось немало серебряных рудников, однако Smugglers Mine была одной из самых успешных и производительных среди других и, по разным версиям, производила пятую часть всего мирового серебра, пишет IFLScience.

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Считается, что самый большой самородок серебра был обнаружен в 1894 году. Однако из-за его больших размеров и веса (около 1 061 кг) так просто перевезти находку не удавалось.

Поэтому рабочие разбили самородок на три части, а затем вынесли из шахты. Самый большой кусок, как сообщалось, весил 834 кг и в то же время в десять раз превышал вес крупнейшего золотого самородка, когда-либо найденного. Кстати о них Фокус уже рассказывал раньше.

Как бы там ни было, а обнаружение серебряного гиганта пришлось на беспокойный период в истории великой страны. Его добыли после Паники 1893 года, резко снизившей цену на серебро.

В этот период США переживали экономическую депрессию, начало которой вызвало глобальное падение акций железнодорожных компаний, вызванное перепроизводством, и разорение банков. Паника 1893 г. стала худшей в истории США на тот момент. Более 15 тыс. компаний и 500 банков разорились, а безработица на пике депрессии составила 17-19%.

После двух лет стремительного роста цена на серебро упала, что заставило закрыть шахты, а рабочих уволить. Smugglers Mine была одним из немногих серебряных рудников, переживших этот крах. И ей повезло, ведь гигантский самородок обнаружили только год спустя. Он принес копи кругленькую сумму $21 тыс. (что тогда стоило гораздо больше).

Известно, что содержание чистого серебра в нем было на уровне от 93 до 96 процентов. На сегодня цена серебра за грамм составляет 0,74 доллара США, что делает самый большой кусок самородка стоимостью 617 тыс. долларов США.

Лишь небольшая частица весом 5,7 кг выставлена в Денверском музее. Все остальное пошло на переплавку.

Еще один серебряный гигант "Королева Каррата" (Karratha Queen) обнаружили в 2000 году в шахте Элизабет Хилл (Австралия). Позже его передали на хранение в Монетный двор в Перте для экспонирования. По оценкам, он стоит около 136 тысяч долларов, но не может сравниться с самородком, найденным в шахтах Smugglers Mine.

Более того, это еще не все. Считается, что рудник Smugglers Mine все еще содержит большое количество серебра, как и горы вокруг Аспена. Но перед тем, как отправиться туда, проверьте, действительно ли то, что вы найдете, принадлежит вам.

Ранее Фокус рассказывал о Кельтском горшке с золотом. Исследователи до сих пор изучают, зачем служили монеты "радужные кубки".

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