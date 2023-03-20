Кельтский горшок с золотом. Исследователи до сих пор изучают, для чего служили монеты "радужные кубки"

Кельтские золотые и серебряные монеты называют "радужными кубками" (нем. Regenbogenschüsselchen). Обычно они изогнуты и украшены разными символами и узорами. А прятали их, по легендам, леприконы там, где радуга встретилась с землей.

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Находки кельтских монет изогнутой формы, что и вдохновило их назвать "regenbogenschüsselchen" ("радужный кубок") вызвали немалый ажиотаж в последние годы. В 2022 году на северо-востоке Германии обнаружили древнее сокровище. Оно стало первым золотым кельтским сокровищем, когда-либо найденным в этом регионе, и одновременно вторым по величине найденным сокровищем "радужных кубков", пишет IFLScience.

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Существует поверье, что маленькие человечки леприконы прячут свое золото там, где радуга касается земли. И хотя они считаются мифическими существами, спрятанные в земле найденные после дождя золотые монеты вполне реальны.

В Германии был найден один из таких примеров. В 2017 году археолог-любитель Вольфганг Геркт обнаружил клад недалеко от города Байц. Найдя еще десять монет, Геркт сообщил об открытии археологам, после чего исследователи довели общее количество клада до 41 монеты, о чем ранее уже рассказывал Фокус.

Однако специалисты до сих пор не могут точно разобраться, кто и для чего выковывал именно такие "радужные кубки". Это привычное явление, когда речь идет о кельтах и их культуре, однако исследователи пытаются в этом разобраться.

По одной из теорий эти монетки послужили не валютой, а подарками. Их могли обменивать, чтобы задобрить партнера или произвести на него впечатление, а не для получения товаров или услуг.

Не все "радужные кубки" были золотыми

Считается, что свою репутацию клада, приносящего удачу и спрятанного на краю радуги, эти монеты получили из-за определенных погодных условий. Для радуги нужны капли воды в воздухе, дождь или туман, а также слабый источник света, чтобы солнечный свет проходил через капли воды.

Во время этого преломления разделяет белый свет на разные длины волн, которые дают семь цветов, что обычно ми ассоциируем с радугой.

Однако дождь и солнечный свет отлично подходят и для поиска монет. "Радужные кубки" легко заметить после дождя, как только сквозь облака сверкнут первые лучи солнца. Благодаря своей форме они могут "захватить" несколько капель воды, которые, конечно же, будут отражать имеющийся свет.

Известно, что эти кельтские монеты традиционно находили на полях конкретно в дождливые деньки. Позже благодаря этому возникли легенды о горшке с золотом, спрятанном на конце радуги. К сожалению, разочаруем: у радуги нет концов, которые бы касались земли. Это всего лишь определенная иллюзия для наших глаз, ведь под правильным углом радуга образует полные круги.

Ранее Фокус рассказывал о невероятном кладе, связанном с культом римского бога. Он состоит из золотых украшений и серебряных монет.

А также мы писали об около тысячи монет времен 17 века. В Польше случайно обнаружили уникальное сокровище, весом более 3 кг.