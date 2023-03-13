Один на миллион. В Нидерландах нашли невероятное сокровище, связанное с культом римского бога

На выставке в Национальном музее древностей в Нидерландах представили невероятное большое сокровище национального значения, состоящего из золотых украшений и серебряных монет.

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В 2021 году охотник за сокровищами с помощью металлоискателя обнаружил находку неподалеку от Хугвуда, небольшого городка в провинции Северная Голландия (Нидерланды). Затем ее передали в Национальный музей древностей для более детального изучения и сохранения. Об этом рассказывает Heritage Daily.

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В Нидерландах, как и во многих других странах, для использования металлоискателей требуются лицензии и разрешения от землевладельцев. Более того, незаконно использовать их на известных исторических и археологических объектах. Кроме этого, найденные артефакты, имеющие историческое значение, обязывают археолога-любителя сообщить о них местным властям.

Поисковик обнаружил четыре дорого украшенные золотые серьги-подвески, напоминающие по форме луну, а также два куска сусального золота, подходящих друг к другу, и 39 мелких серебряных монет со времен Средневековья. Это невероятное сокровище национального значения, ведь не только прекрасно сохранилось, но и может рассказать очень многое о прошлом своего региона.

Исследователи полагают, что эти вещи относятся к периоду между 1200 и 1250 годами нашей эры. Со своей стороны это может намекать, что спрятали в землю их примерно в середине XIII века н.э.

Клад нашли завернутым в небольшие куски текстиля. Считается, что его могли поместить в ткань или небольшой мешочек перед тем, как спрятать.

Что касается монет, то самые молодые из них отчеканены 1247 или 1248, а также на них изображен Вильгельм II (граф Голландии).

Что касается золотых украшений, то археологи считают их древнее и датируют 11 веком нашей эры Фото: Archeology West-Friesland/Fleur Schinning

Что касается золотых украшений, то археологи считают их древнее и датируют 11 веком нашей эры. Они предполагают, что серьги могли быть семейными реликвиями, а также передаваться из поколения в поколение.

Сами серьги своим видом могут сказать, что их носили на капюшоне или повязке на голове. Об этом свидетельствуют хрупкие подвески с одной стороны. Одна из них имеет гравировку в форме головы мужчины, вокруг которой выходят лучи солнца. Считается, что это изображение Непобедимого Солнца (Sol Invictus).

Непобедимое Солнце — это официальный культ римского бога солнца Соля. Его создал император Аврелиан в 274 году. Каждый год 25 декабря древние римляне проводили фестиваль, известный под названием Natalis Solis Invicti ("день рождения непобедимого солнца").

В этот период на территории происходили конфликты и войны. Как считают в музее, эта находка очень важна для истории и археологии Северной Голландии и Западной Фрисландии, более того, это сокровище национального значения важно и в контексте мировой истории в целом.

Ранее Фокус рассказывал о ряде находок, которые кладоискатели сделали с помощью металлоискателей. В частности о 800-летнем сокровище, состоявшем из золотых и серебряных украшений. Древние артефакты нашли на севере Германии, в городе, который играл ключевую роль в торговле с викингами.

Также о тысячах монет времен 17 века. Это сокровище считается уникальным, а его вес — 3 кг. Его обнаружили возле села Занювка (Польша).

Не только опытные археологи и любители совершают невероятные открытия и обнаруживают сокровище национального, или и международного значения. Благодаря волонтерам в Нидерландах обнаружены тысячи археологических объектов.