Один на мільйон. У Нідерландах знайшли неймовірний скарб, пов'язаний із культом римського бога

На виставці в Національному музею старожитностей у Нідерландах представили неймовірний великий скарб національного значення, що складається із золотих прикрас та срібних монет.

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У 2021 році мисливець за скарбами за допомогою металошукача виявив знахідку неподалік від Хугвуда, невеличкого містечка в провінції Північна Голландія (Нідерланди). Опісля її передали до Національного музею старожитностей для детальнішого вивчення та збереження. Про це розповідає HeritageDaily.

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В Нідерландах, як і в багатьох інших країнах, для використання металошукачів потрібні ліцензії та дозволи від землевласників. Ба більше, незаконно використовувати їх на відомих історичних та археологічних об'єктах. Окрім цього, знайдені артефакти, що мають історичне значення, забов'язують археолога-любителя повідомити про них місцеву владу.

Пошуковець виявив чотири дорого прикрашені золоті сережки-підвіски, які нагадують формою місяць, а також два шматки сусального золота, які підходять один до одного, і 39 дрібних срібних монет з доби Середньовіччя. Це неймовірний скарб національного значення, адже не лише чудово зберігся, але й може розповісти дуже багато про минуле свого регіону.

Дослідники вважають, що ці речі належать до періоду між 1200 і 1250 роками нашої ери. Зі свого боку це може натякати, що заховали в землю їх приблизно в середині ХІІІ століття н.е.

Скарб знайшли загорнутим у невеликі шматки текстилю. Вважається, що його могли помістити у тканину чи невеликий мішечок перед тим, як заховати.

Щодо монет, то наймолодші з них викарбувані 1247 або 1248 році, а також на них зображений Вільгельм II (граф Голландії).

Стосовно золотих прикрас, то археологи вважають їх древнішими і датують 11 століттям нашої ери Фото: Archeology West-Friesland/Fleur Schinning

Стосовно золотих прикрас, то археологи вважають їх древнішими і датують 11 століттям нашої ери. Вони припускають, що сережки могли бути сімейними реліквіями, а також передаватися з покоління в покоління.

Самі сережки своїм виглядом можуть сказати, що їх носили на капюшоні або ж пов'язці на голові. Про це свідчать тендітні підвіски з одного боку. Одна з них має гравіювання у формі голови чоловіка, довкола якої виходять промені сонця. Вважається, що це зображення Непереможного Сонця (Sol Invictus).

Непереможне Сонце — це офіційний культ римського бога сонця Соля. Його створив імператор Авреліан у 274 році. Кожного року 25 грудня древні римляни проводили фестиваль, відомий під назвою Natalis Solis Invicti ("день народження непереможного сонця").

У той період на території відбувалися конфлікти та війни. Як вважають у музеї, ця знахідка є дуже важливою для історії та археології Північної Голландії та Західної Фрисландії, ба більше, цей скарб національного значення важливий і в контексті світової історії загалом.

Раніше Фокус розповідав про низку знахідок, які шукачі скарбів зробили за допомогою металошукачів. Зокрема про 800-річний скарб, який складався із золотих та срібних прикрас. Древні артефакти знайшли на півночі Німеччини, у місті, яке мало ключову роль у торгівлі з вікінгами.

Також про тисячі монет часів 17 століття. Цей скарб вважається унікальним, а його вага — 3 кг. Його виявили біля села Занювка (Польща).

Не лише досвідчені археологи та аматори роблять неймовірні відкриття та виявляють скарб національного, або і міжнародного, значення. Завдяки волонтерам в Нідерландах виявлено тисячі археологічних об'єктів.