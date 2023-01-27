Завдяки волонтерам: в Нідерландах виявлено тисячі археологічних об'єктів

За останні кілька років громадські науковці з проєкту "Heritage Quest" ("Пошук спадщини") обстежили всю територію Велуве та Утрехтського округу (Нідерланди) на предмет невідомої археологічної спадщини. Внаслідок цього, кількість відомих курганів у цій місцевості подвоїлася.

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"Пошук спадщини", проєкт співпраці між Лейденським університетом та "Спадщиною Гелдерланду", є першим масштабним громадсько-науковим проєктом в голландській археології. Люди могли шукати археологічні рештки в районах Велуве та Утрехт-Хейвелруг, практично в околицях своїх домівок, повідомляють Phys.org.

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Загалом над проєктом працювало понад 6 500 осіб, які виявили тисячі потенційних археологічних об'єктів, таких як кургани (бл. 2800-500 рр. до н.е.), кельтські поля (доісторичні польові комплекси, датовані 1100-200 рр. до н.е.), печі для випалювання деревного вугілля та сліди від возів.

"Це дослідження було б неможливим без величезних зусиль волонтерів. А без їхньої допомоги та допомоги громадських науковців нам, археологам, можливо, знадобилося б десять років, щоб досягти таких же результатів", — каже Єва Каптейн, археологиня із "Спадщини Гелдерланду".

Після завершення онлайн-пошуку потрібних місць волонтери, археологи та студенти-археологи Лейденського університету вийшли в поле, щоб перевірити зразок знайдених решток.

[ + – ] Після завершення онлайн-пошуку потрібних місць волонтери, археологи та студенти-археологи Лейденського університету вийшли в поле, щоб перевірити зразок знайдених решток Фото: Leiden University

Вони взяли зразки ґрунту з понад 300 курганів, розкиданих по Велуве та Утрехтському пагорбу, і виявили, що 80 з них були справжніми, ще не відкритими похованнями. Потім вони використали дані з цієї вибіркової групи, щоб оцінити кількість останків на ділянках, які ще не перевірені в польових умовах. Імовірність того, що понад 1250 з цих ділянок насправді є доісторичними курганами, дуже висока.

Так, цей громадський науковий проєкт подвоїв кількість відомих курганів у регіонах Велуве та Утрехтський Гевелуг. Крім того, знайдено 36 кв. км доісторичних полів, близько 900 печей для випалювання деревного вугілля та незліченні приклади старих гужових колій. Результати будуть представлені в Апелдорні 26 січня під час святкування, організованого організацією "Спадщина Гелдерланду".

"Участь такої великої кількості волонтерів дозволила отримати безпрецедентну кількість нових даних і докорінно змінити наше уявлення про передісторію. Виявилося, що Велуве та Утрехтський Гевелуг були заселені набагато інтенсивніше, ніж ми думали", — каже Квентін Буржуа, доцент Лейденського університету.

Виявлені рештки не лише дали нові наукові знання, але й полегшили захист цієї унікальної спадщини. Муніципалітети та керівники парків можуть використовувати ці дані у своїй політиці та планах управління. Крім того, залучення широкої громадськості до цього дослідження підвищило обізнаність людей про наявність і цінність їхньої археологічної спадщини.

"Цей проєкт допоміг мені краще усвідомити своє оточення. Я бачу його іншими очима. Ця спадщина існує так довго, що ми повинні її захищати", — каже Янні Бас, учасниця проєкту "Пошук спадщини".

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