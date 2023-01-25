Ритуал чи вшанування мертвих: у Словаччині знайшли десятки безголових тіл

Археологи виявили у Словаччині масове поховання віком 7 000 років, що містить 38 скелетів, усі, окрім одного, обезголовлені.

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Попередні дослідження припускають, що голови видалили цілеспрямовано після смерті, розповів один з авторів дослідження. Лише в одного скелета, що належав дитині віком до шести років, череп був цілим, повідомляють Science Alert.

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Останки були знайдені на Врабле-Вельке Лехембі в Словаччині, одному з найбільших поселень європейського періоду неоліту.

Зараз археологи намагаються зрозуміти, чому голови так методично видалили. Чи було це попередженням, поховальним ритуалом або способом вшанування померлих?

Ці безголові тіла відрізняються від традиційних поховань у тому ж регіоні, каже Катаріна Фукс, антропологиня з Кільського університету, Німеччина, яка працювала над розкопками.

Перші спостереження за останками свідчать про те, що обезголовлення, найімовірніше, були навмисними, сказала вона в інтерв'ю. За її словами, на тілах, які збереглися досить добре, щоб можна було побачити кістки шиї, перший хребець, безпосередньо під черепом, був неушкоджений.

Це свідчить про те, що голови відрубали дуже гострими інструментами, а не відрізали під час бою.

"У разі насильницького обезголовлення, як у середньовіччі мечем або сокирою, ви побачите сліди порізів, а також розтрощені хребці в області шиї", — сказала вона.

Невідомо, чи голова відрізана до або після смерті, повідомив керівник проекту Мартін Фурхольт, професор передісторії та соціальної археології в Кільському університеті.

Є свідчення про те, що люди неоліту обезголовлювали тіла після смерті і забирали голову з собою.

"Люди часто зберігали ці голови в своїх будинках, або залишали їх деінде", — сказав Фурхольт.

Акт війни чи людська жертва?

У цьому районі є ще два помітних масових поховання — Тальгайм і Герксгайм.

У Тальгаймі, знайденому в Німеччині, останки 34 чоловіків, жінок і дітей розповідають про жорстокий конфлікт. Вважається, що жертви були вбиті жителями сусіднього села і залишені гнити.

На місці розкопок у Герксгаймі, також у Німеччині, щонайменше 450 осіб знайшли в рові, повністю розчленовані, зі слідами порізів на кістках і черепах. Це свідчить про те, що плоть зрізали з кісток перед тим, як тіла поклали в яму.

Дослідження 2009 року припустило, що це може бути доказом ритуального канібалізму, хоча ця гіпотеза була відкинута іншими дослідниками, які вважають це місце великим некрополем.

За словами Фурхольта, люди епохи неоліту також могли вважати, що тіла мають магічну силу, і що їхні тіла допомагали посилити міцність частоколу.

"Насправді, у багатьох неолітичних огороджувальних ровах, що оточували поселення по всій Європі, можна знайти відкладення мертвих людських тіл або частин тіл", — сказав він, посилаючись на відкладення на місці знахідки Герксгайм як приклад.

Врабле-Вельке-Лембі складалося з трьох поселень, які існували між 5250 і 4950 роками до нашої ери. Найбільше з цих поселень було добре укріплене.

Поселення оточував частокіл. Рів, де було знайдено масове поховання, пролягав навколо села приблизно на милю.

Несподіване відкриття

Це були не перші безголові тіла, знайдені в рові. Під час попередніх розкопок виявили ще кілька безголових скелетів, але вони були розкидані набагато рідше і перемежовувалися з нормальнішими похованнями.

Ось чому виявлення такої величезної маси безголових тіл стало повною несподіванкою, сказав Фукс.

У могилі може бути ще більше тіл. Фукс сказав, що їм довелося припинити розкопки, оскільки вони були обмежені трохи більше ніж п'ятьма тижнями розкопок. Але кістки, знайдені на краю могили, вказують на те, що вона продовжується далі, ніж те, що вони знайшли.

"Існує багато можливостей, і важливо залишатися відкритими до нових знань та ідей. Але безперечно, що ця знахідка є абсолютно унікальною для європейського неоліту", — сказала Марія Вундерліх, археолог з Кільського університету, яка брала участь у розкопках, — "Наразі це абсолютно унікальна знахідка для європейського неоліту".

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