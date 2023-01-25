Ритуал или чествование мертвых: в Словакии нашли десятки обезглавленных тел

Археологи обнаружили в Словакии массовое захоронение возрастом 7 000 лет, содержащее 38 скелетов, где все, кроме одного - обезглавлены.

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Предыдущие исследования предполагают, что удалили головы целенаправленно после смерти, рассказал один из авторов исследования. Лишь у одного скелета, принадлежавшего ребенку в возрасте до шести лет, череп был целым, сообщают Science Alert.

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Останки были найдены на Врабле-Вельке Лехемби в Словакии, одном из самых больших поселений европейского периода неолита.

Сейчас археологи пытаются понять, почему головы так методически удалили. Было ли это предупреждением, погребальным ритуалом или способом чествования умерших?

Эти безголовые тела отличаются от традиционных захоронений в том же регионе, говорит Катарина Фукс, антропологиня из Кильского университета, работавшая над раскопками Германия.

Первые наблюдения за останками свидетельствуют о том, что обезглавливания, вероятнее всего, были умышленными, сказала она в интервью. По ее словам, на сохранившихся телах достаточно хорошо, чтобы можно было увидеть кости шеи, первый позвонок, непосредственно под черепом, был невредим.

Это говорит о том, что головы отрубили очень острыми инструментами, а не отрезали во время боя.

"В случае насильственного обезглавливания, как в Средневековье мечом или топором, вы увидите следы порезов, а также размозженные позвонки в области шеи", — сказала она.

Неизвестно, отрезана ли голова до или после смерти, сообщил руководитель проекта Мартин Фурхольт, профессор предыстории и социальной археологии в Кильском университете.

Есть свидетельства о том, что люди неолита обезглавливали тела после смерти и уносили голову с собой.

"Люди часто хранили эти головы в своих домах, или оставляли их где-нибудь", — сказал Фурхольт.

Акт войны или человеческая жертва?

В этом районе есть еще два заметных массовых захоронения – Тальгайм и Герксгайм.

В Тальгайме, найденном в Германии, останки 34 мужчин, женщин и детей рассказывают о жестоком конфликте. Считается, что жертвы были убиты жителями соседнего села и оставлены гнить.

На месте раскопок в Герксгайме, также в Германии, по меньшей мере 450 человек нашли во рву, полностью расчлененных, со следами порезов на костях и черепах. Это свидетельствует о том, что плоть срезали с костей перед тем, как тела уложили в яму.

Исследование 2009 года предположило, что это может быть доказательством ритуального каннибализма, хотя эта гипотеза была отвергнута другими исследователями, считающими это место большим некрополем.

По словам Фурхольта, люди эпохи неолита также могли считать, что тела обладают магической силой, и что их тела помогали усилить прочность частокола.

"На самом деле, во многих неолитических ограждающих рвах, окружавших поселения по всей Европе, можно найти отложение мертвых человеческих тел или частей тел", — сказал он, ссылаясь на отложение на месте находки Герксгайм в качестве примера.

Врабле-Вельке-Лемби состояло из трех поселений, существовавших между 5250 и 4950 годами до нашей эры. Больше всего из этих поселений было хорошо укреплено.

Поселение окружал частокол. Ров, где было найдено массовое захоронение, пролегал вокруг села примерно на милю.

Неожиданное открытие

Это были не первые обезглавленные тела, найденные во рву. Во время предыдущих раскопок было обнаружено еще несколько скелетов без черепов, но они были разбросаны гораздо реже и перемежались с более привычными захоронениями.

Вот почему обнаружение столь огромной массы обезглавленных тел стало полной неожиданностью, сказал Фукс.

В могиле может быть еще больше тел. Фукс сказал, что им пришлось прекратить раскопки, поскольку они были ограничены чуть более пяти недель раскопок. Но кости, найденные у края могилы, указывают на то, что она продолжается дальше, чем то, что они нашли.

"Существует много возможностей, и важно оставаться открытыми к новым знаниям и идеям. Но бесспорно, что эта находка абсолютно уникальна для европейского неолита", — сказала участвовавшая в раскопках Мария Вундерлих, археолог из Кильского университета, — "Пока это абсолютно уникальная находка для европейского неолита".

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