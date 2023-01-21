Похоронен со 142 собаками: археологи нашли необычную могилу ребенка в Египте

Похороненные собаки, 87% из которых были щенками, погибли в результате наводнения. Почему мальчик похоронен именно там, пока неизвестно.

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Находка, сделанная вблизи Каира, датируется периодом между 1 веком до н. э. и 1 веком н. э. В это время римляне установили контроль над Египтом, сообщают The Jerusalem Post.

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Собаки в Древнем Египте

Считается, что похороненные собаки, 87% из которых были щенками, погибли в результате наводнения. Археологи смогли оценить, что они скончались одновременно, без насилия. Они также обнаружили на телах собак голубую глину, которую в тот период находили в водохранилищах, что подтверждает теорию, что собаки утонули.

Несмотря на то, что древние египтяне поклонялись многим животным, собаки не считались священными. Их использовали в качестве домашних питомцев и рабочую силу. Однако некоторых собак мумифицировали и хоронили вместе с хозяевами. Древние египтяне верили, что собакоголовые боги Анубис и Упуат сопровождают души умерших в загробном мире. Некоторых собак приносили в жертву, чтобы они играли роль амулета в погребении.

Единственный случай, с которым можно провести аналогию, это находка детского тела с 12 собаками на кладбище в Иераконполисе.

[ + – ] Единственный случай, с которым можно провести аналогию, это находка детского тела с 12 собаками на кладбище в Иераконполисе Фото: REUTERS/MOHAMED ABD EL GHANY

Почему мальчик похоронен именно там, неизвестно. Рабочая теория исследователей состоит в том, что мальчик умер, ухаживая за собаками, и потому похоронен вместе с ними.

Дети в Древнем Египте

Маловероятно, что мальчик и его собака казнили. В Древнем Египте к детям относились хорошо, у них был доступ к образованию, и им запрещалось учиться ремеслу.

Загадочности делу добавляет то, что мальчик был найден с полотняным мешком на голове. Единственный другой случай, когда тело обнаружили со льняным мешком на голове, означал, что человек был убит стрелой.

Ранее Фокус писал о египетской гробнице неизвестного царя. Археологи относят ее к золотому веку Древнего Египта.