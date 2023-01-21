Похований із 142 собаками: археологи знайшли незвичайну могилу дитини в Єгипті

Поховані собаки, 87% з яких були цуценятами, загинули внаслідок повені. Чому хлопчик похований саме там, поки невідомо.

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Знахідка, зроблена поблизу Каїра, датується періодом між 1 століттям до н. е. і 1 століттям н. е. У цей час римляни встановили контроль над Єгиптом, повідомляють The Jerusalem Post.

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Собаки в Стародавньому Єгипті

Вважається, що поховані собаки, 87% з яких були цуценятами, загинули внаслідок повені. Археологи змогли оцінити, що вони померли одночасно, без насильства. Вони також знайшли на тілах собак блакитну глину, яку в той період знаходили у водосховищах, що підтверджує теорію про те, що собаки потонули.

Попри те, що стародавні єгиптяни поклонялися багатьом тваринам, собаки не вважалися священними. Їх використовували як домашніх улюбленців та робочу силу. Однак деяких собак муміфікували і ховали разом з господарями. Стародавні єгиптяни вірили, що собакоголові боги Анубіс і Упуат супроводжують душі померлих у потойбічному світі. Деяких собак приносили в жертву, щоб вони відігравали роль амулета в похованні.

Єдиний випадок, з яким можна провести аналогію, — це знахідка дитячого тіла з 12 собаками на кладовищі в Ієраконполісі.

[ + – ] Єдиний випадок, з яким можна провести аналогію, — це знахідка дитячого тіла з 12 собаками на кладовищі в Ієраконполісі Фото: REUTERS/MOHAMED ABD EL GHANY

Чому хлопчик похований саме там, невідомо. Робоча теорія дослідників полягає в тому, що хлопчик помер, доглядаючи за собаками, і тому похований разом з ними.

Діти в Стародавньому Єгипті

Малоймовірно, що хлопчика і його собак стратили. У Стародавньому Єгипті до дітей ставилися добре, вони мали доступ до освіти, і їм заборонялося вчитися ремеслу.

Загадковості справі додає те, що хлопчика знайшли з полотняним мішком на голові. Єдиний інший випадок, коли тіло знайшли з лляним мішком на голові, означав, що людина була вбита стрілою.

Раніше Фокус писав про єгипетську гробницю невідомого царя. Археологи відносять її до золотого віку Стародавнього Єгипту.