Британські археологи знайшли єгипетську гробницю невідомого царя часів правління Нефертіті

Гробниця датується, ймовірно, золотим віком Стародавнього Єгипту — часом найбільшого розквіту імперії, коли нею правили Тутанхамон і Нефертіті.

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Британські археологи входять до групи єгипетських дослідників, які виявили стародавню царську гробницю на західному березі Нілу в Луксорі, пише Express.

Вважається, що гробниця належить до часів фараонів Ахенатона і Тутанхамона, приблизно 3500 років тому. Її знайшли в західній долині Фіванської гори, нижче від ймовірної гробниці у скелі принцеси XVIII династії Неферуре, дочки двох фараонів Хатшепсут і Тутмоса II.

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[ + – ] Археолог Вазірі повідомив, що команда виявила висічені в скелі сходи, два коридори і одну кімнату Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Археолог Мостафа Вазірі є генеральним секретарем Вищої ради у справах старожитностей Єгипту. Він сказав: "Кераміка і фрагментарні письмові докази, знайдені в нововідкритій царській гробниці, вказують на те, що вона належить кільком членам царської сім'ї періоду Тутмосидів XVIII династії".

Цей період в історії Стародавнього Єгипту — перша династія так званого Нового царства — охоплював період з 1550 по 1292 роки до нашої ери.

Багато фахівців вважають його одним з найяскравіших часів для Стародавнього Єгипту, коли правили багато відомих фараонів, серед яких також Хатшепсут (мати Неферуре) і Нефертіті.

Ще одним керівником дослідницької групи є археолог Кембриджського університету доктор Пірс Летерленд. Він погодився, що гробниця могла належати або царській дружині або принцесі з роду Тутмосидів.

Ця династія отримала свою назву від чотирьох фараонів Тутмоса I-IV, чиє правління охоплювало період 1506-1391 років.

Тутмос III (а його ще іноді називають "Тутмос Великий") відомий як найвойовничіший фараон в історії. Він провів 17 різних кампаній і захопив нові території від Сирії аж до Верхньої Нубії — і офіційно правив Єгиптом протягом цілих 54 років.

[ + – ] Тутмос III (а його ще іноді називають "Тутмос Великий") відомий як найвойовничіший фараон в історії Фото: Gift of Egypt Exploration Fund, 1907

На жаль, за словами археологів, інтер'єр нововідкритої гробниці знаходиться "в поганому стані". Частини поховання, включаючи різні написи, засипали або ж пошкодили древні повені, що заповнили кімнати піском і вапняковими відкладеннями, а для дослідження піде багато місяців.

[ + – ] Древні повені поховали або пошкодили частини гробниці Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Хоча для розкопок і аналізу решти гробниці знадобиться ще багато роботи, Вазірі повідомив, що команді вже вдалося виявити висічені в скелі сходи, два коридори і одну частково розписану кімнату.

[ + – ] Гробницю знайшли під гробницею-скелею, яка, як вважають, належала Неферуре, зображеній тут ще дитиною Фото: Creative Commons / Captmondo

Нова гробниця є лише одним з кількох великих археологічних відкриттів, зроблених Єгиптом за останні роки. Ці знахідки стали ключем до відродження туристичної галузі країни, яка останніми роками постраждала внаслідок пандемії COVID-19 і політичних заворушень, але має життєво важливе значення.

Раніше Фокус писав про відкриття року. Команда дослідників виявила поховання всередині гробниці візира Аменхотепа-Хюї з XVIII династії.

А ще розбирався в тому, як саме древні єгиптяни видаляли мозок в муміях.