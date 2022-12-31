Відкриття року. Археологи знайшли у гробниці візира фараона ще 60 мумій

Команда з 22 іспанських єгиптологів і восьми єгипетських експертів, виявили поховання всередині гробниці візира Аменхотепа-Хюї (18 династія).

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Група єгиптологів з Іспанії виявила дві гробниці, в яких знаходилося майже 60 мумій, на території стародавнього єгипетського міста Луксор, повідомляють La Prensa Latina.

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"Найважливішою подією цього року є відкриття двох гробниць, глибиною майже шість метрів", що складаються з "двох камер кожна і містять близько 60 мумій і залишків мумій", — сказав Франциско Х. Мартін, лідер групи археологів, в інтерв'ю EFE.

За словами Мартіна, дві вторинні гробниці з'єднані двома поховальними камерами й характеризуються відсутністю епіграфів, які були знайдені в гробниці візира Аменхотепа-Хюї, яка містить 30 колон з епіграфами.

Об'єкт є багатим прикладом архітектурного стилю і "свідченням того, що гробниця візира в якийсь момент стала некрополем", додав експерт.

"Вони почали будувати інші гробниці з різних династій всередині гробниці візира, оскільки це місце було священним", — продовжив Мартін зі штаб-квартири місії в південному місті Луксор. "Це дуже багате місце, і ми відкриваємо для себе багато нового".

Аменхотеп-Хюї був візиром фараона Аменхотепа III протягом останньої третини його правління. Він був родом з північного Єгипту і вважався "лідером опозиції"" на тлі нових релігійних течій, які просував Ахенатен, син і спадкоємець фараона.

Тереза Бедман, співдиректор проєкту, розповіла, що досі всі мумії, поховані в цьому районі, були високопоставленими чиновниками духовенства.

За словами Бедман, оскільки тіла були муміфіковані, експерти впевнені, що вони належали до вищих соціальних класів.

Після того, як візир помер і прийняв мученицьку смерть, місце його поховання стало престижним, де хотіли бути похованими багато інших.

Іспанська місія розпочала виставку вмісту некрополя візира в Луксорському музеї, яка триватиме до 2023 року.

Раніше Фокус писав про голови крокодилів, знайдені у гробницях єгипетської знаті.