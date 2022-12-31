Открытие года. Археологи нашли в гробнице визиря фараона еще 60 мумий

Команда из 22 испанских египтологов и восьми египетских экспертов обнаружили погребение внутри гробницы визиря Аменхотепа-Хюи (18 династия).

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Группа египтологов из Испании обнаружила две гробницы, в которых находилось около 60 мумий, на территории древнего египетского города Луксор, сообщают La Prensa Latina.

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"Самым важным событием этого года является открытие двух гробниц, глубиной почти шесть метров", состоящих из "двух камер каждая и содержащих около 60 мумий и остатков мумий", — сказал Франциско Х. Мартин, лидер группы археологов, в интервью EFE.

По словам Мартина, две вторичные гробницы соединены двумя погребальными камерами и характеризуются отсутствием эпиграфов, найденных в гробнице визиря Аменхотепа-Хюи, содержащей 30 колонн с эпиграфами.

Объект является богатым примером архитектурного стиля и "свидетельством того, что гробница визиря в какой-то момент стала некрополем", — добавил эксперт.

"Они начали строить другие гробницы из разных династий внутри гробницы визиря, поскольку это место было священным", — продолжил Мартин из штаб-квартиры миссии в южном городе Луксор. "Это очень богатое место, и мы открываем для себя много нового".

Аменхотеп-Хюи был визирем фараона Аменхотепа III на протяжении последней трети его правления. Он был родом из северного Египта и считался "лидером оппозиции" на фоне новых религиозных течений, продвигаемых Ахенатеном, сыном и наследником фараона.

Тереза Бедман, содиректор проекта, рассказала, что все мумии, похороненные в этом районе, были высокопоставленными чиновниками духовенства.

По словам Бедмана, поскольку тела были мумифицированы, эксперты уверены, что они принадлежали к высшим социальным классам.

После того как визирь умер и принял мученическую смерть, место его погребения стало престижным, где хотели быть похоронены многие другие.

Испанская миссия начала выставку содержания некрополя визиря в Луксорском музее, которая продлится до 2023 года.

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