Образ бога Себека. В гробницах древней египетской знати найдены головы крокодилов

Польские археологи, проводившие раскопки в фиванском некрополе, нашли головы крокодилов в гробницах двух египетских вельмож

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Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета проводили раскопки в некрополе Эль-Асасиф, к западу от дамбы, ведущей в храм Хатшепсут, сообщают Heritage Daily.

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Фиванский некрополь – регион на западном берегу Нила, напротив Фив (Луксор) в Верхнем Египте. Его использовали для ритуальных погребений в течение большей части периода фараонов, особенно во времена Нового царства.

Команда изучала две гробницы в некрополе с 2013 года, одна принадлежала "Чети", важному чиновнику времен правления фараона Небхепетра Ментухотепа II (правил в 2055-2002 гг. до н. э.), а вторая принадлежала анонимному, но высокопоставленному чиновнику при королевском дворе.

В обеих гробницах археологи недавно обнаружили головы девяти крокодилов, завернутые в ткань, которые не были ни мумифицированы, ни каким-либо особым способом обработаны для хранения.

[ + – ] В Древнем Египте крокодилы были объектом поклонения в образе бога Себека Фото: Dr. Patryk Chudzik

Черепа принадлежали представителям вида "Crocodylus niloticus" — крокодила, обитающего в пресноводных средах Африки. Сохранились лишь фрагменты черепа и нижней челюсти, вероятно, из-за предварительных раскопок Герберта Винлока из Музея искусств Метрополитен, поскольку исследователи того времени уделяли очень мало внимания останкам животных и сбрасывали их в кучу.

В Древнем Египте крокодилы являлись объектом поклонения в образе бога Себека. Себек ассоциируется с нильским крокодилом или западноафриканским крокодилом и представляется в виде крокодила или как человек с головой крокодила.

Себек также ассоциировался с фараоновыми властями, плодородием и военной доблестью, но, кроме того, он служил божеством-защитником, особенно от опасностей, которые представляет Нил.

Ранее Фокус писал о самых известных гробницах, которые еще не нашли.