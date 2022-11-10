От Нефертити до Александра Македонского: гробницы известных правителей, которые все еще не найдены

Хотя археологи за последние 100 лет сделали немало важных открытий, гробницы некоторых известных в истории личностей до сих пор так и не обнаружены.

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Уже тысячи лет прошло с тех пор, как умерли многие известные нам сегодня правители древних государств и народов. Но некоторые из них оставили значительных след в истории. Единственное, что остается неизвестным – это места их захоронения. И ученые не оставляют надежд их все же найти. Издание Daily Mail составило топ-5 гробниц древних правителей, местонахождение которых до сих пор окутано тайной.

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Гробница царицы Древнего Египта Нефертити

[ + – ] Царица Нефертити принадлежала к 18 династии правителей Древнего Египта. Это был период, когда эта страна стала действительно мировой державой. Она была женой фараона Эхнатона, который был известен своими религиозными реформами, которые упразднил его сын — фараон Тутанхамон Фото: Daily Mail

Царица Нефертити принадлежала к 18-й династии правителей Древнего Египта. Это был период, когда эта страна стала действительно мировой державой. Она была женой фараона Эхнатона, который был известен своими религиозными реформами, которые упразднил его сын — фараон Тутанхамон.

Нефертити правила Древним Египтом в период с 1370 по 1330 годы до н.э., сначала вместе с мужем, а затем несколько лет после его смерти самостоятельно. Некоторые ученые считали ее матерью Тутанхамона, но позже выяснилось, что она была его мачехой, а сам фараон, который умер в 19 лет, был результатом связи Эхнатона со своей сестрой. По крайней мере на это указывают некоторые ученые. Подробно об особенностях фараона Тутанхамона, а также о том, каким он на самом деле был при жизни Фокус уже писал.

Что касается царицы Нефертити, то ее смерть и место захоронения до сих пор остаются загадкой для ученых. Египтологи считают, что она умерла через несколько лет после Эхнатона и причиной ее смерти могла стать чума, которая поразила Древний Египет.

Как уже писал Фокус, археолог Николас Ривз считает, что гробница Нефертити находится рядом с гробницей Тутанхамона и приводит достаточно убедительные доказательства этому.

Хотя другие ученые провели сканирование местности на наличие скрытых помещений и ничего там не обнаружили, все же Ривз не отступает от своей идеи и надеется все же обнаружить гробницу Нефертити там, где он и предполагет.

Гробница жены фараона Тутанхамона Анхесенамон

[ + – ] Анхесенамон (на изображении она находится справа от своего мужа Тутанхамона)– это имя третьей из известных ученым шести дочерей фараона Эхнатона и царицы Нефертити. Эта девушка была женой фараона Тутанхамона, хотя фактически они были сводными братом и сестрой, то есть у них был один отец и разные матери Фото: wikipedia

Анхесенамон – это имя третьей из известных ученым шести дочерей фараона Эхнатона и царицы Нефертити. Эта девушка была женой фараона Тутанхамона, хотя фактически они были сводными братом и сестрой, то есть у них был один отец и разные матери.

Когда Тутанхамон умер в возрасте 19 лет, то он оставил свою жену, которой исполнился 21 год в одиночестве и без детей. Но Анхесенамон вскоре вышла замуж за следующего фараона Древнего Египта по имени Эйе, который правил страной с 1327 по 1323 годы до н.э. Но что случилось с молодой женщиной после смерти Эйе неизвестно.

12 лет назад в одной из гробниц в Долине царей в Египте археологи обнаружили женскую мумию. Анализ ДНК показал, что эта женщина была матерью двух близнецов, мумии которых обнаружили в гробнице Тутанхамона. Считается, что его дети умерли в очень раннем возрасте.

Но последующий анализ показал, что точно определить, кем является найденная женщина невозможно. Поэтому как умерла и где похоронена Анхесенамон до сих пор остается загадкой.

Гробница Александра Македонского

[ + – ] Александр Македонский на фрагменте древнеримской мозаики из Помпей Фото: wikipedia

Александр Македонский был царем Македонии между 336 и 323 годами до н.э. Это государство находилось на севере Древней Греции. Историки по праву считают Александра Македонского одним из самых успешных полководцев в истории.

Он выиграл все битвы во время своего похода в Азию и создал огромную империю, которая простиралась от Греции до Индии. Но в возрасте 32 лет он умер в Вавилоне в 323 году до н.э.

Александра похоронили сначала в Мемфисе, Египет, а затем в конце 4 или в начале 3 века до н.э. его останки перезахоронили в городе Александрия, на севере Египта. Но где именно находится гробница Александра Македонского ученые не знают до сих пор.

Недавно египетские ученые предложили версию, что могила полководца находится в оазисе Сива в 50 км от границы с Ливией, но каких-либо доказательств этому не было обнаружено.

Причина смерти Александра Македонского также является загадкой, хотя ученые называют и лихорадку, и инфекционное заболевание, а некоторые считают, что его могли убить или он умер от неврологического расстройства.

Гробница вождя гуннов Аттилы

[ + – ] Аттила. Фрагмент фрески Эжена Делакруа Фото: wikipedia

Не менее выдающимся полководцем в истории считается вождь кочевого народа гуннов — Аттила. Он правил обширными территориями, которые ему удалось завоевать от Германии до Каспийского моря с 434 года нашей эры до своей смерти в 453 году.

Древние римляне называли Аттилу "Бич Божий" из-за его разрушительных завоевательных походов вглубь Римской империи. Считается, что Аттила умер в возрасте 58 лет, от того, что в первую брачную ночь при загадочных обстоятельствах и некоторые ученые считают, что его могла убить его новая жена.

Что случилось с телом Аттилы и где его похоронили до сих пор не известно. Как уже писал Фокус, древние истории писали о том, что Аттилу все же где-то похоронили, причем тело положили сразу в тройной гроб, который был изготовлен из золота, серебра и стали. Недавно появилось предположение, что могила Аттилы находится на территории современной Венгрии и ученые хотят найти это место.

Гробница Чингисхана

[ + – ] Чингисхан. Портрет-репродукция времен китайской династии Юань, 14 век Фото: wikipedia

Сейчас известно, что знаменитый основатель огромной Монгольской империи Чингисхан жил в период с 1162 года по 1227-й год. Его государство простиралось на огромной территории Азии.

Некоторые истории считают, что на всех завоеванных территориях у него были многочисленные жены, которые родили ему сотни детей. Поэтому бытует мнение, которое поддерживают некоторые ученые, что сейчас на планете проживает примерно 16 млн потомков Чингисхана.

К 1227 году Монгольская империя занимала обширную часть Средней Азии и Китая. По оценкам историков, он в результате его завоевательных походов погибло почти 40 млн человек.

После смерти в возрасте 72 лет от внезапной болезни монгольского правителя похоронили в тайном месте, которое до сих так и не обнаружили.

Согласно легенде, Чингисхан похоронен где-то в степи в северо-восточной Монголии, но любого человека, который увидел похоронную процессию сразу же казнили. Поэтому секрет его могилы так и не был раскрыт.

Возвращаясь к теме Древнего Египта, напоминаем, что ученые обнаружили необычные татуировки на женских мумиях. Как уже писал Фокус, исследователи считают, что эти рисунки на теле носили защитный характер.